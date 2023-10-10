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تظهر التقنية البروتينية الجديدة وعدًا بتحليل تعديلات ما بعد الترجمة للبروتين

Byروبرت أندرو

أكتوبر 10، 2023
تظهر التقنية البروتينية الجديدة وعدًا بتحليل تعديلات ما بعد الترجمة للبروتين

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لقياس الطيف الكتلي عن تقنية بروتينية جديدة يمكن أن تحدث ثورة في تحليل تعديلات البروتين بعد الترجمة (PTMs). PTMs هي تعديلات كيميائية تحدث للبروتينات بعد تصنيعها، مما يؤثر على نشاطها وتوطينها.

تقليديا، كان التفكك الناجم عن الاصطدام (CID) هو الأسلوب المفضل لدراسة PTMs. ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب له حدوده، مثل الخسائر المحايدة والتسلسل غير الكامل لمجموعات PTM القابلة للتسمية. للتغلب على هذه التحديات، قدم الباحثون التفكك المنشط بالإلكترون (EAD) كنهج بديل.

قام فريق البحث بتقييم أداء EAD مقارنة بـ CID باستخدام مطياف الكتلة رباعي الأقطاب سريع المسح (QTOF). أظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن EAD يتمتع بمزايا كبيرة في تحليل PTM. يمكنه الحفاظ على التعديلات القابلة للتغيير، مثل مجموعات المالونيل، مما يمنع الخسائر المحايدة. يوفر EAD أيضًا تغطية فائقة لتسلسل الببتيد ويوفر أيونات شظية قوية لتوطين موقع PTM. وهذا يجعله مرشحًا مثاليًا للتوصيف الدقيق لـ PTMs، حتى في مخاليط البروتين المعقدة.

قدمت الدراسة أيضًا تقنية جديدة للفخ والإطلاق أدت إلى تحسين دورة عمل مقياس الطيف، مما أدى إلى مكاسب كبيرة في حساسية MS/MS. من المتوقع أن تكون الحساسية المحسنة وجودة البيانات التي تقدمها EAD تحويلية للباحثين البروتينيين الذين يسعون إلى تحديد وقياس PTMs بدقة عالية.

أظهر تقييم سير عمل EAD الكمي، وتحديدًا فحوصات مراقبة التفاعل المتوازي (PRM)، إمكانية تكرار نتائج عالية، وخطية، ودقة قياس كمي. وهذا يعني أنه يمكن للباحثين الاعتماد على EAD لتقدير كمية PTM بشكل دقيق وموثوق، وهو جانب مهم من البحوث البروتينية.

بشكل عام، تُظهر هذه التقنية البروتينية الجديدة وعدًا كبيرًا لتعزيز فهمنا للعمليات الخلوية والإشارات على المستوى الجزيئي. لديها القدرة على فتح آفاق جديدة للبحث والمساهمة في تحقيق اختراقات في مجالات مثل بيولوجيا الخلية، والكيمياء الحيوية، والطب.

مرجع:
بونس، J.؛ هنتر، CL. تشوبالوف، ر. كوسون، J.؛ أنتونوبليس، أ. روز، J.؛ ماكلين، ب. شيلينغ، ب. التوطين والقياس الكمي لتعديلات ما بعد الترجمة للبروتينات باستخدام تجزئة التفكك المنشط بالإلكترون على مطياف الكتلة سريع الاكتساب في وقت الرحلة. مجلة الجمعية الأمريكية لقياس الطيف الكتلي 2023، 34، 10، 2199-2210. دوى:10.1021/jasms.3c00144.

By روبرت أندرو

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