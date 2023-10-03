الوقود المشتعل كهربائيًا: بديل أكثر أمانًا

ملخص: قام الباحثون في جامعة كاليفورنيا – ريفرسايد بتطوير وقود جديد لا يمكن أن يشتعل إلا باستخدام التيار الكهربائي. يوفر هذا الوقود أمانًا معززًا لأنه لا يتفاعل مع النيران ولا يمكنه إشعال حرائق عرضية. ومن خلال التحكم في الجهد، تمكن الفريق من تبخير الوقود وإطفائه، مما يوفر تحكمًا أكبر في عملية الاحتراق. يعتمد الوقود على سائل أيوني، له نقطة انصهار منخفضة وضغط بخار منخفض. ويمكن أيضًا مزجه مع أنواع الوقود التقليدية مع الاحتفاظ بخصائصه غير القابلة للاشتعال. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد كفاءته في المحركات المختلفة واختبار جدواه التجارية.

يعتمد الوقود المطور حديثًا على سائل أيوني تم تعديله ليشتعل فقط بالجهد الكهربائي، مما يجعله أكثر أمانًا للتحكم فيه. ويمكن مزجه مع أنواع الوقود التقليدية دون أن يفقد خصائصه غير القابلة للاشتعال. لا يتفاعل هذا الوقود مع النيران ويزيل خطر الحرائق العرضية أثناء التخزين أو النقل.

وقام الباحثون بتعديل صيغة السائل الأيوني عن طريق استبدال الكلور بالبيركلورات. ووجدوا أن السائل الناتج يمكن إشعاله بلهب أخف بعد تطبيق جهد كهربائي. وعندما انقطع التيار، انطفأت الشعلة، مما سمح بتكرار العملية عدة مرات.

أدى تطبيق المزيد من الجهد على السائل إلى لهب أكبر مع إنتاج طاقة أعلى، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام هذا النهج كنظام قياس أو خنق في المحرك. يمكن استخدام الوقود في أي نوع من المركبات، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كفاءته وصلاحيته في المحركات المختلفة.

في حين أن الوقود السائل الأيوني يوفر فوائد سلامة هائلة، فإنه يتطلب المزيد من البحث والتطوير لتحديد جدواه التجارية. سيتعين اختبار الوقود في محركات مختلفة ويجب تقييم كفاءته. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم نسبة السائل الأيوني الذي يمكن خلطه بالوقود التقليدي دون المساس بخصائصه غير القابلة للاشتعال.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج المحتملة، يعتقد الباحثون أن فوائد السلامة لهذا الوقود تفوق الاعتبارات المالية. ومن خلال جعل الوقود أكثر أمانًا والقضاء على مخاطر الحرائق العرضية، هناك ميزة كبيرة تتجاوز الحد الأدنى المالي.

المصدر: OilPrice.com [بدون عنوان URL]