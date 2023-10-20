تم تطوير طريقة جديدة للتحكم في تدفق الإلكترون في المواد الكمومية

طور باحثون من ولاية بنسلفانيا طريقة كهربائية للتحكم في اتجاه تدفق الإلكترون في المواد الكمومية، مما قد يؤدي إلى تقدم في الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر الكمومية. وقد تم توضيح هذه الطريقة في المواد التي تظهر تأثير هول الشاذ الكمي (QAH)، حيث لا يفقد تدفق الإلكترونات على طول حافة المادة الطاقة. يحدث هذا التأثير في المواد المعروفة باسم عوازل QAH، وهي عوازل طوبولوجية تقوم بتوصيل التيار على حوافها فقط. وجد الباحثون أن تطبيق نبض تيار على عازل QAH يمكن أن يغير اتجاه تدفق الإلكترون. تعد هذه القدرة على التحكم في تدفق الإلكترون أمرًا بالغ الأهمية لتحسين نقل المعلومات وتخزينها في تقنيات الكم.

وكانت الطريقة السابقة لتغيير اتجاه تدفق الإلكترونات تعتمد على مغناطيس خارجي، مما يجعلها غير عملية بالنسبة للأجهزة الصغيرة مثل الهواتف الذكية. توفر الطريقة الكهربائية الجديدة حلاً أكثر ملاءمة وكفاءة. قام الباحثون بتحسين عازل QAH من خلال زيادة كثافة التيار المطبق، مما أدى إلى كثافة تيار عالية جدًا أدت إلى تبديل اتجاه المغنطة واتجاه نقل الإلكترون. ويشبه هذا التحول من التحكم المغناطيسي إلى التحكم الإلكتروني في المواد الكمومية التحول الذي حدث في تخزين الذاكرة التقليدية، حيث تم استبدال المغناطيس بالطرق الإلكترونية في التقنيات الأحدث.

كما قدم فريق البحث تفسيرًا نظريًا لمنهجيتهم. ويركزون حاليًا على إيقاف الإلكترونات مؤقتًا في طريقها وإظهار تأثير QAH عند درجات حرارة أعلى. الهدف على المدى الطويل هو تكرار تأثير QAH في درجات حرارة أكثر ملاءمة من الناحية التكنولوجية. تم تمويل البحث من قبل مكتب أبحاث الجيش، ومكتب القوات الجوية للبحث العلمي، والمؤسسة الوطنية للعلوم، مع دعم إضافي من مركز علوم وهندسة أبحاث المواد للعلوم النانوية في ولاية بنسلفانيا ومبادرة EPiQS التابعة لمؤسسة جوردون وبيتي مور. .

المصدر: جامعة ولاية بنسلفانيا

التعاريف:

– تأثير هول الشاذ الكمي (QAH): ظاهرة لا يفقد فيها تدفق الإلكترونات على طول حافة المادة الطاقة.

– عوازل QAH: المواد التي تظهر تأثير QAH، وهي نوع من العوازل الطوبولوجية التي توصل التيار فقط على حوافها.

– العازل الطوبولوجي: مادة تكون عازلة في باطنها ولكنها تستطيع توصيل الكهرباء على سطحها أو حوافها بسبب بنية شريطها الإلكتروني الفريد.

مصادر:

- جامعة ولاية بنسلفانيا (لم يتم توفير عنوان URL)