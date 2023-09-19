أهمية الوقاية من السقوط والتعليم في ويلز

في ويلز، أصبحت الوقاية من السقوط محورًا رئيسيًا في مبادرات الصحة العامة. بمساعدة فريق العمل الوطني للوقاية من السقوط في ويلز، تعمل منظمات مثل Age Cymru على رفع مستوى الوعي وتثقيف الأطفال والبالغين حول كيفية تحديد مخاطر السقوط ومنعها.

بالنسبة ليورونويد جودوين البالغ من العمر 80 عامًا، أدى السقوط على الدرج إلى ثقب في الرئة وجلطات في المخ وكسور متعددة في العظام. بعد أن أمضت أكثر من شهر في غيبوبة، كانت مصممة على استعادة استقلالها بدعم من مؤسسة الرعاية والإصلاح، التي زودتها بالأدوات اللازمة لمساعدتها في العيش بمفردها.

وفقًا للدكتور إنجر سينغ، الرائد السريري الوطني في حالات السقوط والضعف، هناك أكثر من 4,000 كسر في الورك و20,000 كسر في أي عظم في ويلز. هذه الإصابات ليس لها تأثير كبير على الأفراد فحسب، بل تشكل أيضًا عبئًا على خدمات الرعاية الصحية. ومع ذلك، مع إدخال خدمات ربط الكسور، يمكن تقليل خطر الإصابة بالكسور اللاحقة بنسبة 35-40٪.

أحد التحديات في الوقاية من السقوط هو التغلب على وصمة العار المرتبطة بالاعتراف بالسقوط. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل منظمة Age Cymru مع المدارس في جميع أنحاء ويلز لتثقيف الأطفال حول مخاطر السقوط وكيف يمكنهم المساعدة في منع وقوع الحوادث في المنزل. ومن خلال صفحات الويب التفاعلية والتمارين مثل تحديد المخاطر في الأسرة النموذجية، يتعلم الأطفال مهارات قيمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أحبائهم.

الوقاية من السقوط هي جهد مستمر في ويلز، ولكن تم إحراز تقدم في السنوات الأخيرة. الهدف هو ضمان حصول جميع أنحاء ويلز على خدمات الاتصال بالكسور والتدخل المبكر لتقليل احتمالية حدوث كسور في المستقبل.

المصادر: بي بي سي ويلز