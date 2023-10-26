تواصل تكنولوجيا الأقمار الصناعية إحداث ثورة في فهمنا لظاهرة النينيو وتأثيراتها العالمية. تم إطلاق القمر الصناعي Sentinel-2020 Michael Freilich في عام 6، وهو مصمم لرصد ارتفاعات سطح البحر وتوفير بيانات مهمة للدراسات المناخية. ومن خلال تتبع التغيرات في مستويات سطح البحر، يستطيع العلماء التنبؤ بمجموعة من التأثيرات العالمية، بدءًا من أنماط هطول الأمطار وحتى حالات الجفاف المحتملة.

تتميز أحداث النينيو بمستويات متفاوتة من الشدة ويمكن أن تختلف تأثيراتها بشكل كبير. وهنا تلعب الأقمار الصناعية مثل Sentinel-6 Michael Freilich دورًا حيويًا. ومن خلال تتبع التغيرات في ارتفاع سطح البحر في المحيط الهادئ، يمكّن هذا القمر الصناعي الباحثين من توقع تأثيرات ظاهرة النينيو على نطاق عالمي. تتميز أحداث النينيو بارتفاع مستويات سطح البحر عن المعتاد ودرجات حرارة المحيطات الأكثر دفئًا من المتوسط ​​في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ. يمكن لهذه الظروف بعد ذلك أن تنتشر باتجاه القطب على طول السواحل الغربية للأمريكتين.

لا تزال ظاهرة النينيو هذا العام في طور التطور، لكن الخبراء يدرسون بالفعل الأحداث الماضية للحصول على نظرة ثاقبة لنتائجها المحتملة. تسبب حدثان متطرفان لظاهرة النينيو في السنوات الثلاثين الماضية، أحدهما في الفترة من 30 إلى 1997 والآخر في الفترة من 1998 إلى 2015، في حدوث تحولات كبيرة في درجات حرارة الهواء والمحيطات العالمية، وأنماط الرياح وهطول الأمطار في الغلاف الجوي، ومستوى سطح البحر. قام Sentinel-2016 Michael Freilich، إلى جانب الأقمار الصناعية الأخرى مثل TOPEX/Poseidon وJason-6، بالتقاط بيانات مستوى سطح البحر خلال هذه الأحداث.

وبمقارنة بيانات مستوى سطح البحر من أكتوبر 1997، و2015، و2023، فمن الواضح أن ظاهرة النينيو الحالية تبدو أقل شدة من الحدثين السابقين. ترتفع مستويات سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ بحوالي 2 إلى 3 بوصات (5 إلى 8 سنتيمترات) عن المتوسط، وتغطي مساحة أصغر. ويشير هذا إلى أن ظاهرة النينيو الحالية قد لا تصل إلى ذروة قوة سابقاتها.

على الرغم من تواضعها النسبي، فإن ظاهرة النينيو الحالية لا تزال لديها القدرة على جلب ظروف أكثر رطوبة إلى جنوب غرب الولايات المتحدة إذا كانت الظروف مواتية. يعتبر كل حدث من أحداث النينيو فريدًا من نوعه، ويواصل العلماء دراسة ومراقبة تطور حدث هذا العام لفهم تأثيراته بشكل أفضل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو Sentinel-6 Michael Freilich؟

ج: Sentinel-6 Michael Freilich هو قمر صناعي تم إطلاقه في عام 2020 يراقب ارتفاعات سطح البحر للمساعدة في الدراسات المناخية، وخاصة ظاهرة النينيو.

س: كيف يتتبع القمر الصناعي تأثيرات ظاهرة النينيو؟

ج: يتتبع القمر الصناعي التغيرات في ارتفاع سطح البحر في المحيط الهادئ للتنبؤ بالتأثيرات العالمية لأحداث النينيو.

س: ما هي خصائص أحداث النينيو؟

ج: تتميز أحداث النينيو بارتفاع مستويات سطح البحر عن المعتاد ودرجات حرارة المحيطات الأكثر دفئًا من المتوسط ​​في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ.

س: كيف تؤثر ظاهرة النينيو على المناطق المختلفة؟

ج: يمكن أن تؤدي ظاهرة النينيو إلى ظروف أكثر رطوبة في مناطق مثل جنوب غرب الولايات المتحدة والجفاف في مناطق غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك إندونيسيا.

س: كيف يمكن مقارنة ظاهرة النينيو هذا العام بالأحداث السابقة؟

ج: يبدو أن ظاهرة النينيو هذا العام أقل حدة من أحداث النينيو المتطرفة التي وقعت في عامي 1997 و2015، حيث يغطي انخفاض مستويات سطح البحر مساحة أصغر.

سؤال: ما هو التأثير المحتمل لظاهرة النينيو هذا العام؟

ج: في حين أن ظاهرة النينيو الحالية قد لا تصل إلى ذروة قوة الأحداث السابقة، إلا أنها قد تؤدي إلى ظروف أكثر رطوبة في جنوب غرب الولايات المتحدة إذا كانت الظروف مواتية.