في السنوات الأخيرة، أصبحت ظاهرة النينيو ذات أهمية متزايدة في التنبؤات المناخية وإدارة تقلب المناخ العالمي. ظاهرة النينيو هي المرحلة الدافئة من ظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي (ENSO)، والتي تتميز بارتفاع درجة حرارة مياه المحيط في شرق المحيط الهادئ الاستوائي. وعلى العكس من ذلك، تمثل ظاهرة النينيا التبريد في نفس المنطقة. هذه التغيرات الدورية في درجات حرارة سطح البحر لها تأثير كبير على أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم.

تهدف دراسة حديثة أجرتها مجموعة الأبحاث الرباعية بقيادة كريستوف سبوتل إلى فهم كيفية استجابة ظاهرة النينيو للتأثيرات الطبيعية على مدى فترات طويلة. وقام الباحثون بتحليل رواسب الكهوف المعروفة باسم speleothems من جنوب شرق ألاسكا، والتي حافظت على سجلات مناخية تمتد على مدى 3,500 عام. وتشير النتائج إلى أن عمليات التحكم في تقلبات ظاهرة النينيو قد تغيرت منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يلعب التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري الآن دورًا مهمًا.

وفي دراسة منفصلة، ​​ركز الفريق على دراسة التغيرات المناخية في جنوب شرق ألاسكا على مدى فترة أطول بكثير تصل إلى 13,500 عام. كانت الكهوف بمثابة سجلات لا تقدر بثمن للتحقيق في سبب التغيرات المناخية السريعة والقصيرة المدى خلال العصور الجليدية. من المثير للدهشة أن جنوب شرق ألاسكا أظهر نمطًا مناخيًا مشابهًا للمحيط الهادئ الاستوائي خلال نهاية العصر الجليدي الأخير وفترة الهولوسين، مما يشكل تحديًا لـ "آلية التأرجح ثنائية القطب" الراسخة. وبدلاً من ذلك، قدم الباحثون مفهوم "مفتاح ووكر"، الناتج عن التغيرات في الإشعاع الشمسي. وتؤدي هذه الآلية إلى تعديلات سريعة في درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، مما يؤثر في النهاية على أنماط المناخ في خطوط العرض الشمالية المرتفعة.

تشير الدراسات إلى أن الأنشطة البشرية تلعب الآن دورًا مهمًا في تشكيل أنماط ظاهرة النينيو. وربما يكون تغير المناخ قد عبر نقطة التحول في السبعينيات، مما أدى إلى نمط أكثر ديمومة لظاهرة النينيو. ويقدم مفهوم "مفتاح ووكر" تفسيرا بديلا للتغيرات المناخية التاريخية، ويسلط الضوء على التفاعل المعقد بين العوامل التي تشكل ديناميكيات المناخ.

تؤكد النتائج على الحاجة إلى البحث المستمر لتعميق فهمنا للعمليات المناخية. وبما أن النظام المناخي للأرض ديناميكي ومعقد، فإن الدراسة المستمرة ستكون حاسمة في التنبؤ بتقلبات المناخ وإدارتها على نطاق عالمي.

مصادر:

– "كشف الاستجابة لظاهرة النينيو: التأثيرات الطبيعية التي يشكلها المجتمع" بقلم بول ويلكوكس وآخرون. في رسائل البحوث الجيوفيزيائية.

- "أرجوحة في الشمال: التحولات المناخية في ألاسكا مرتبطة بشكل مدهش بالمحيط الهادئ الاستوائي" بقلم بول ويلكوكس وآخرون. في علوم الأرض الابتكار.