تلسكوب جيمس ويب الفضائي يلتقط أبعد حلقة لأينشتاين على الإطلاق

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورة غير عادية لحلقة أينشتاين، التي تقع على بعد 21 مليار سنة ضوئية. حلقة أينشتاين هي ظاهرة عدسة الجاذبية النادرة التي تنبأت بها النظرية النسبية لألبرت أينشتاين. تحدث عدسة الجاذبية عندما تؤدي جاذبية جسم ضخم في المقدمة، مثل مجموعة مجرات أو ثقب أسود، إلى تشويه الزمكان، مما يتسبب في ظهور الضوء القادم من الأجسام البعيدة منحنيًا ومشوهًا.

تشكل معظم الأجسام ذات العدسات الجاذبية أقواسًا أو حلقات جزئية حول الجسم الأمامي. ومع ذلك، فإن حلقة أينشتاين الحقيقية تشكل دائرة كاملة حول الكيان الأقرب عندما يكون الجسم البعيد والجسم الأمامي والراصد في محاذاة تامة. تسمح هذه المحاذاة بتكبير الضوء المنبعث من الجسم الذي يتم تصويره، مما يمكّن علماء الفلك من دراسة الأجسام البعيدة بمزيد من التفصيل.

تم العثور على حلقة أينشتاين المكتشفة حديثًا، والتي تحمل اسم JWST-ER1، ضمن مسح COSMOS-Web، وهي خريطة شاملة لأكثر من 500,000 مجرة ​​تم التقاطها خلال مراقبة مستمرة لمدة 200 ساعة بواسطة JWST. يتكون JWST-ER1 من جزأين: JWST-ER1g، المجرة الأمامية المدمجة التي تعمل كجسم عدسةي، وJWST-ER1r، الضوء القادم من مجرة ​​أبعد والذي يشكل الحلقة المضيئة. يقع JWST-ER1g على بعد 17 مليار سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، بينما يبعد JWST-ER1r مسافة 4 مليارات سنة ضوئية أخرى.

سمح اكتشاف JWST-ER1 للباحثين بحساب كتلة المجرة العدسية من خلال فحص مدى تشويه الزمكان. وُجد أن كتلة المجرة تعادل حوالي 650 مليار شمس، مما يجعلها كثيفة بشكل لا يصدق بالنسبة لحجمها. هناك حاجة إلى بعض الكتلة الإضافية لتفسير نتائج التعديس، مما قد يشير إلى وجود المادة المظلمة أو عوامل أخرى غير معروفة حتى الآن.

ويساهم هذا الاكتشاف الرائع في فهمنا لأبعد وأقدم الأجسام في الكون. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتسليط الضوء على طبيعة هذه المجرات المكتظة وعمليات تكوينها. يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي تقديم معلومات لا تقدر بثمن عن الكون من خلال قدرات التصوير المتقدمة التي يتمتع بها.

المصدر: [اسم المصدر]