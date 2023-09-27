القارة التي تم الكشف عنها حديثًا زيلانديا تكشف أسرار الأرض الخفية

حقق علماء الجيولوجيا اكتشافًا رائدًا، حيث كشفوا النقاب عن قارة مخفية منذ فترة طويلة تعرف باسم زيلانديا أو تي ريو آ ماوي. يأتي هذا الكشف الرائع بعد قرون من الغموض ويمثل إنجازًا كبيرًا في مجال الجيولوجيا. زيلانديا، التي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ 1.89 مليون ميل مربع، تُعرف الآن بأنها أصغر قارات العالم وأنحفها وأكثرها شبابًا.

على عكس القارات الأخرى، فإن زيلانديا مغمورة في الغالب تحت سطح المحيط، مع وجود عدد قليل من الجزر المتناثرة التي تعكس تضاريس نيوزيلندا. يسلط اكتشاف زيلانديا الضوء على حقيقة أنه حتى الظواهر الأكثر وضوحًا يمكن أن تتهرب من الفهم البشري لفترات طويلة. وكما لاحظ أحد الجيولوجيين المشاركين في فريق الاكتشاف، "هذا مثال على كيف يمكن أن يستغرق اكتشاف شيء واضح للغاية بعض الوقت".

كانت دراسة زيلانديا تحديًا للعلماء بسبب طبيعتها المغمورة بالمياه. وقد اعتمدوا على عينات الصخور والرواسب التي تم جمعها من قاع المحيط، بالإضافة إلى مواقع الحفر وشواطئ الجزر القريبة. ومن خلال أبحاثهم، كشف الجيولوجيون عن أنماط جيولوجية مثيرة للاهتمام في غرب القارة القطبية الجنوبية، مما يشير إلى إمكانية وجود منطقة اندساس بالقرب من هضبة كامبل قبالة سواحل نيوزيلندا.

وقد أدت النتائج التي توصلت إليها تحقيقات زيلانديا إلى إنشاء خريطة محدثة، تكشف عن المركز البركاني للقارة وغيرها من المعالم الجيولوجية الهامة. هذا الفهم المحسن لجيولوجيا زيلانديا يسلط الضوء على أسرارها الخفية، ويقدم رؤى قيمة حول ما يكمن تحت محيطات الأرض.

بشكل عام، يعد اكتشاف زيلانديا بمثابة تذكير بأنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه ونستكشفه حول كوكبنا. ويؤكد أهمية الجهود العلمية المستمرة لكشف الألغاز التي استعصت على الفهم البشري لعدة قرون.

مصادر:

- Phys.org

- بي بي سي