اكتشاف أنواع جديدة من التماسيح التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في وسط أستراليا

أطلق الباحثون مؤخرًا اسمًا على نوع جديد من التماسيح التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والتي عاشت في وسط أستراليا منذ حوالي ثمانية ملايين سنة. تم اكتشاف حفريات هذا النوع الذي لم يتم تسميته سابقًا، والذي يُدعى Baru iylwenpeny، في سرير الحفريات في Alcoota. وقد اختار المؤلف الرئيسي للدراسة، آدم ييتس، وهو أيضًا كبير أمناء علوم الأرض في متحف ومعرض الفنون في الإقليم الشمالي، الاسم من لغة Anmetyerre، والتي تعني "صياد ممتاز وماهر".

يعد اكتشاف Baru iylwenpeny أمرًا مهمًا لأنه أكثر جمجمة تمساح Baru اكتمالًا على الإطلاق. ويُعرف أيضًا بأنه أكبر وأخطر حيوان مفترس في قاع ألكوتا الأحفوري، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق أليس سبرينغز. ويقدر أن الموقع يعود إلى أواخر عصر الميوسين، ويعود تاريخه إلى ما يقرب من ثمانية ملايين سنة.

على عكس أنواع بارو القديمة الأخرى، يعرض بارو إيلوينبيني العديد من الاختلافات التشريحية. أعطت هذه التعديلات المخلوق قوة متزايدة، مما مكنه من افتراس الحيوانات الضخمة الأخرى، مثل الطائر العملاق الذي لا يطير، درومورنيس ستيرتيني، والذي تعايش في نفس المنطقة خلال نفس الفترة. تتمتع الأنواع التي تمت تسميتها حديثًا بأسنان خلفية أكبر وخطم أوسع، مما يوفر عضة أكبر وأقوى.

Baru iylwenpeny هو آخر الأنواع المعروفة من جنس Baru في أستراليا وليس من أسلاف التماسيح الحديثة، التي تنتمي إلى جنس Crocodylus. قد يكون انقراض بارو قد تأثر بالعوامل البيئية، بما في ذلك الجفاف الشديد والتغيرات في تدفق الأنهار الداخلية خلال نهاية عصر الميوسين. على الرغم من اختفاء بارو من السجل الحفري، إلا أن السجل الحفري ووجود التماسيح لا يزال موجودًا.

يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على أنواع التماسيح القديمة التي كانت تسكن وسط أستراليا ذات يوم، ويوفر نظرة ثاقبة للديناميكيات البيئية لتلك الفترة الزمنية.

مصادر:

– أوراق في علم الحفريات (مجلة)

– ABC أليس سبرينغز (منفذ الأخبار)