اكتشاف جديد يلقي الضوء على سماء المريخ الليلية

لأول مرة، لاحظ العلماء توهجًا أخضرًا ناعمًا في سماء المريخ ليلاً يمكن رؤيته بالعين البشرية. التقطت المركبة الفضائية ExoMars Trace Gas Orbiter التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية هذه الظاهرة المذهلة خلال مهمتها لدراسة الغلاف الجوي للمريخ. يكون الضوء المتوهج ساطعًا بشكل خاص في المناطق القطبية ويمكن أن يستخدمه المستكشفون البشريون في المستقبل كمصدر للإضاءة، بشرط أن تكون السماء خالية من السحب.

على عكس الأرض، حيث يكون وهج الليل مرئيًا كطبقات من الضوء الأخضر والذهبي والمحمر، فإن وهج الليل على الكواكب الأخرى يختلف. على كوكب الزهرة، يظهر على شكل ضوء تحت أحمر، بينما يُظهر المشتري وهجًا ليليًا فوق بنفسجي يبدو متغيرًا. أظهر المريخ في السابق توهجًا ليليًا بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وحتى توهجًا نهاريًا ناجمًا عن الإشعاع الشمسي في الطيف المرئي. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم ملاحظة أي طيف وهج ليلي في المجال المرئي على المريخ.

تم الاكتشاف الأخير من خلال دراسة بيانات من Trace Gas Orbiter، والتي ركزت على حافة الغلاف الجوي للمريخ. وحدد العلماء وجود وهج ليلي مرئي بين ارتفاعات 40 و60 كيلومترا في القطب الجنوبي خلال فصل الشتاء المريخي. هذا التوهج هو نتيجة اندماج ذرات الأكسجين من يوم المريخ المشمس في ثنائي الأكسجين (O2)، ينبعث منها توهج مشرق يمكن رؤيته من سطح المريخ.

تكمن أهمية هذا الاكتشاف في حقيقة أن التوهجات الجوية توفر رؤى قيمة حول كيمياء الغلاف الجوي ودورته وعملياته. ونظرًا لأن المريخ يتمتع بغلاف جوي رقيق، فإن فهم تركيبته يمكن أن يساعد العلماء على كشف الغموض الذي يجعل بعض الكواكب صالحة للسكن بينما لا تكون كواكب أخرى كذلك. علاوة على ذلك، فإن دراسة الغلاف الجوي للمريخ ستفيد المستكشفين المستقبليين بشكل كبير من خلال توفير معلومات مهمة حول ظروف الكوكب.

تمهد الملاحظات الأخيرة الطريق لإجراء دراسات عالمية مستقبلية حول دوران الغلاف الجوي للمريخ باستخدام أدوات أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومع هذه التطورات، يأمل العلماء أن تؤدي المزيد من الأبحاث إلى إلقاء المزيد من الضوء على الغلاف الجوي الفريد للمريخ، مما يوفر معرفة قيمة لاستكشافنا المستمر للكوكب الأحمر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف تم اكتشاف التوهج الأخضر في سماء المريخ ليلاً؟

ج: لاحظت المركبة الفضائية ExoMars Trace Gas Orbiter التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية التوهج الأخضر الناعم أثناء دورانها حول المريخ. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه الظاهرة ورؤيتها للعين البشرية.

س: لماذا يكون التوهج الأخضر ساطعًا بشكل خاص في المناطق القطبية؟

ج: تشهد المناطق القطبية للمريخ توهجًا أخضر أكثر وضوحًا بسبب تركيز ذرات الأكسجين. تتحد هذه الذرات خلال فصل الشتاء المريخي لتكوين ثنائي الأكسجين (O2) وتصدر توهجًا ساطعًا.

س: كيف يختلف ضوء الليل على المريخ عن ضوء الليل على الأرض؟

ج: على الأرض، يظهر توهج الليل كطبقات من الضوء الأخضر والذهبي والمحمر. ومع ذلك، على المريخ، يكون الوهج الليلي في الغالب من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، ويعتبر هذا الاكتشاف الأخير أول ملاحظة لتوهج ليلي مرئي على الكوكب الأحمر.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

ج: إن مراقبة وهج المريخ الليلي يوفر معلومات قيمة عن كيمياء الغلاف الجوي، والدورة الدموية، والعمليات. إن فهم تكوين الغلاف الجوي للمريخ يساعد العلماء على كشف أسرار قابلية السكن ويوفر معلومات مهمة لمهمات الاستكشاف المستقبلية.

س: هل يمكن رؤية التوهج الأخضر من سطح المريخ؟

ج: نعم، في ظل ظروف السماء الصافية، يمكن للمستكشفين البشريين المستقبليين على المريخ ملاحظة التوهج الأخضر بالعين المجردة. ويمكن أن تكون هذه الظاهرة بمثابة مصدر محتمل للإضاءة لرواد الفضاء على الكوكب الأحمر.