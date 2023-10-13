صور مذهلة للحياة البحرية تفوز بجائزة مصور المحيط لهذا العام

فازت صورة مذهلة لنوتيلوس ورقي يطفو في أعقاب ثوران بركاني، بجائزة مصور المحيط لعام 2023 المرموقة. تم التقاط الصورة بواسطة جيالينغ كاي أثناء الغوص في المياه السوداء في الفلبين. تم العثور على نوتيلوس الورق، وهو نوع غير معروف، منجرفًا على قطعة من الحطام في المحيط بعد ثوران بركان تال.

ووصف تساي ظروف الغوص الصعبة، مع انخفاض الرؤية والضباب الكثيف. ومع ذلك، وسط هذه المحنة، التقط تساي مشهدًا هادئًا وساحرًا. عكست الجزيئات الموجودة في الماء ضوء المصور، مما خلق جوًا سحريًا. كانت الصورة تذكرنا بحكاية خيالية تدور أحداثها في ليلة ثلجية، مع التركيز على جمال ومرونة الحياة البحرية.

أعلنت مسابقة مصور المحيط لهذا العام عن الفائزين بها في 14 سبتمبر. واحتل المركز الثاني أندريه سافين، الذي أظهرت صورته سرطان البحر داخل مخالب رشيقة لشقائق النعمان البحرية. التقطت الصورة العلاقة الدقيقة بين الأنواع البحرية المختلفة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب ألفارو هيريرو لوبيز-بلتران لصورته المؤرقة لحوت يكافح للوصول إلى سطح الماء. تعرضت حظائر الحوت لأضرار بالغة بسبب تشابكها في وتد وخط صيد. تعد الصورة بمثابة تذكير صارخ بتأثير الأنشطة البشرية على الحياة البحرية.

تقام مسابقة مصور المحيط لهذا العام سنويًا ويتم إنتاجها بواسطة مجلة Oceanographic بالتعاون مع Blancpain وArksen وTourism Western Australia. ويهدف إلى الاحتفال بجمال المحيط ورفع مستوى الوعي حول التحديات التي تواجهها النظم البيئية البحرية.

مصادر:

– مجلة علم المحيطات

- بلانكبين

- أركسن

– السياحة في غرب أستراليا