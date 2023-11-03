استكشاف بحيرة Kawah Ijen Crater الغامضة: تحفة الطبيعة في عيد الهالوين

تقف بحيرة Kawah Ijen Crater في جاوة الشرقية بإندونيسيا كأعجوبة ساحرة تأسر العلماء والباحثين عن المغامرة. تُعرف هذه الوجهة الغريبة على نطاق واسع بأنها أكبر بحيرة حمضية في العالم، وتوفر مشهدًا جميلاً يبدو وكأنه مستوحى من فيلم رعب.

مناظر آسرة من الفضاء

تُظهر صورة القمر الصناعي الجذابة ذات الألوان الحقيقية، التي التقطتها مهمة Copernicus Sentinel-2، المياه الزرقاء الفيروزية الساحرة في Kawah Ijen. ومع ذلك، لا تدع مظهره الجذاب يخدعك. تحتوي هذه البحيرة الحمضية على سر شرير. ستكون السباحة مليئة بتركيزات عالية من أحماض الكبريتيك والهيدروكلوريك، بالإضافة إلى المعادن الذائبة، وهي محاولة محفوفة بالمخاطر. مع انخفاض قيم الرقم الهيدروجيني إلى 0.5، مقارنة بقوة حمض بطارية السيارة، فمن الواضح أنه يجب الحذر.

لوحة شريرة لجميع القديسين

تكريمًا لعيد الهالوين، تمت معالجة صورة القمر الصناعي المعدلة، لتعرض بحيرة Kawah Ijen Crater في لوحة ألوان مرعبة تقشعر لها الأبدان. ومن خلال استخدام نطاق محدد من Sentinel-2 الذي يعزز مراقبة المياه الساحلية وألوان المحيطات، تظهر البحيرة باللون الأزرق الكهربائي بشكل أكثر إبهارًا. يجسد هذا التمثيل البصري المؤلم سحر البحيرة بشكل مثالي، مما يمهد الطريق لمغامرة مرعبة.

مشهد من الرعب والعجائب الطبيعية

لا يقتصر اهتمام Kawah Ijen على لونه المذهل. تنبعث من هذه البحيرة الغامضة غازات كبريتية ساخنة وقابلة للاشتعال تشتعل عند ملامستها للغلاف الجوي الغني بالأكسجين. النتائج؟ عرض ساحر للنيران الزرقاء التي تخترق الظلام، مما يخلق مشهدًا ليليًا ساحرًا. ومما يزيد من الدراما هو بركان راونج أو بركان جونونج راونج الشاهق الذي يبلغ ارتفاعه 10,932 قدمًا. باعتبارها واحدة من البراكين الأكثر نشاطا في جاوة، فهي بمثابة خلفية مثيرة لهذا المشهد الآسر بالفعل.

أسئلة وأجوبة

س: هل من الآمن السباحة في بحيرة Kawah Ijen Crater؟

ج: لا، نظراً لارتفاع نسبة الحموضة ووجود الغازات الكبريتية، فإن السباحة في البحيرة خطيرة للغاية ولا ينصح بها.

س: ما الذي يسبب النيران الزرقاء في بحيرة Kawah Ijen Crater؟

ج: النيران الزرقاء هي نتيجة لاشتعال الغازات الكبريتية الساخنة والقابلة للاشتعال عندما تتلامس مع الغلاف الجوي الغني بالأكسجين.

س: كيف تم إنشاء صورة القمر الصناعي المعدلة ذات نمط الرعب؟

ج: تمت معالجة الصورة باستخدام نطاق محدد من مهمة Sentinel-2، مما يعزز مراقبة المياه الساحلية وألوان المحيطات، مما يمنح البحيرة مظهرًا أزرقًا كهربائيًا مخيفًا.