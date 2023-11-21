طفرة جديدة في خفض ثاني أكسيد الكربون: المحفز القائم على Sn يتيح إنتاج الإيثانول بكفاءة

في اكتشاف رائد حديث، قام العلماء بتطوير محفز قائم على القصدير لديه القدرة على إنتاج الإيثانول بكفاءة من خلال تقليل ثاني أكسيد الكربون. ويمثل هذا تقدمًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة ويبشر بالخير الكبير في الجهود المبذولة للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يعد تفاعل تخفيض ثاني أكسيد الكربون الكهروكيميائي (CO2RR) طريقة مطلوبة للغاية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود قائم على الكربون. يعد إنتاج الوقود السائل، مثل الإيثانول، أمرًا مرغوبًا فيه بشكل خاص نظرًا لكثافات الطاقة العالية وسهولة تخزينه. ومع ذلك، فإن التلاعب بمسار اقتران CC قد شكل تحديًا كبيرًا، مما أعاق التقدم في هذا المجال.

بقيادة أساتذة. تاو تشانغ ويان تشيانغ هوانغ من معهد داليان للفيزياء الكيميائية (DICP) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، حققت مجموعة بحثية تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. لقد طوروا محفزًا قائمًا على Sn يسمى SnS2@Sn1-O3G، والذي أظهر كفاءة ملحوظة في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى إيثانول. مع كفاءة فاراديك تصل إلى 2% عند -82.5 VRHE وكثافة تيار هندسية تبلغ 0.9 مللي أمبير/سم17.8، يُظهر هذا المحفز إمكانات كبيرة للتنفيذ على نطاق واسع.

تم تصنيع المحفز SnS2@Sn1-O3G من خلال تفاعل مذيب للحرارة لـ SnBr2 والثيوريا على رغوة كربون ثلاثية الأبعاد. وهو يتألف من صفائح نانوية من SnS2 وذرات Sn مشتتة ذريًا (Sn1-O3G)، والتي تعتبر ضرورية لنشاطه التحفيزي.

ومن خلال دراسة ميكانيكية، اكتشف الباحثون أن مكون Sn1-O3G للمحفز يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز تكوين روابط CC. من خلال امتصاص المواد الوسيطة *CHO و*CO(OH)، فإنه يسهل اقتران مجموعات الفورميل والبيكربونات، مما يؤدي إلى إنتاج الإيثانول. كشفت المواد المتفاعلة ذات العلامات النظائرية أيضًا أن ذرات الكربون في منتج الإيثانول النهائي مشتقة من حمض الفورميك وثاني أكسيد الكربون.

يفتح هذا البحث الرائد إمكانيات جديدة لتخليق الإيثانول ويقدم استراتيجية قيمة لمعالجة مسارات تقليل ثاني أكسيد الكربون لتحقيق المنتجات المرغوبة. وقد تم نشر النتائج في المجلة العلمية المرموقة Nature Energy، مما يوفر المزيد من المصداقية لأهمية هذا الإنجاز.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أهمية المحفز المطور حديثا؟

ج: يتيح المحفز المعتمد على Sn إنتاجًا فعالاً للإيثانول من خلال تقليل ثاني أكسيد الكربون، مما يوفر حلاً واعدًا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

س: كيف يعمل المحفز؟

ج: يعزز المحفز تكوين روابط CC عن طريق امتصاص مواد وسيطة محددة وتسهيل اقترانها، مما يؤدي إلى إنتاج الإيثانول.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذا الاختراق؟

ج: يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لتخليق الإيثانول على نطاق واسع ويقدم رؤى حول معالجة مسارات تقليل ثاني أكسيد الكربون لتحقيق نتائج المنتج المرغوبة.

س: أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول البحث؟

ج: تم نشر نتائج البحث في المجلة العلمية Nature Energy. [رابط المجلة إن وجدت]