كسوف الأشعة السينية الثنائية 4U 1538-522: رؤى من ملاحظات NuSTAR

استخدم باحثون من جامعة شمال البنغال في سيليجوري بالهند، مصفوفة التلسكوب الطيفي النووي (NuSTAR) التابعة لناسا لدراسة خصائص وسلوك نظام ثنائي للأشعة السينية الكسوف المعروف باسم 4U 1538-522. ثنائيات الأشعة السينية (XRBs) هي أنظمة تتكون من نجم عادي أو قزم أبيض ينقل الكتلة إلى جسم مضغوط مثل نجم نيوتروني أو ثقب أسود. 4U 1538-522 هو على وجه التحديد ثنائي أشعة سينية عالي الكتلة يتغذى بالرياح (HMXB) يقع على بعد حوالي 22,200 سنة ضوئية.

وجدت الدراسة أن فترة دوران 4U 1538-522 تبلغ حوالي 526.23 ثانية وتظهر اتجاهًا دورانيًا للأسفل. ومع ذلك، يحدث انعكاس في عزم الدوران ويبدأ المصدر في الدوران بمعدل -0.305 ثانية سنويًا. يُظهر ملف تعريف النبض للنظام طبيعة مزدوجة الذروة مع ذروة أولية وثانوية، مع ضعف الذروة الثانوية بالقرب من طاقة خط السيكلوترون (18-24 كيلو فولت). فوق 30 كيلو فولت، ينتقل ملف النبض من الذروة المزدوجة إلى الذروة المفردة.

لوحظ في البداية أن طاقة خط السيكلوترون 4U 1538-522 تزداد بمعدل 0.11 كيلو إلكترون فولت تقريبًا سنويًا، يليها انخفاض بمعدل -0.14 كيلو إلكترون فولت سنويًا. يشير هذا الاختلاف إلى عدم التوازن بين تدفق المواد إلى الداخل والخارج، مما يؤدي إلى تغييرات في كومة التراكم مع مرور الوقت. تكشف عمليات رصد NuSTAR أيضًا أن خسوف 4U 1538-522 ناتج عن كتل صغيرة وكثيفة في رياح النظام والتي تظلل ضوء البصر عندما يدخل النجم النيوتروني طرف رفيقه العملاق.

توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول خصائص وسلوك 4U 1538-522، وتسليط الضوء على ديناميكيات ثنائيات الأشعة السينية وعمليات التراكم المعنية.

المصدر: "التطور طويل المدى لطاقة خط السيكلوترون في النجم النابض الكسوف 4U 1538-522." – روتشي تامانج وآخرون، الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2907

الاقتباس: تم التحقيق في كسوف الأشعة السينية الثنائية 4U 1538-522 باستخدام NuSTAR (2023، 10 أكتوبر) تم استرجاعه في 10 أكتوبر 2023 من [مقال مصدر بدون عنوان URL]

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