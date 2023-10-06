خلال كسوف الشمس الأمريكي في أكتوبر 2023 وأبريل 2024، سيتوجه المئات من عشاق الراديو الهواة إلى موجات الأثير لمساعدة العلماء على التحقيق في تأثيرات الأحداث الكونية على إشارات الراديو. سيستخدم مجتمع راديو هام، كما يطلق عليه غالبًا، معدات الراديو الخاصة بهم لمراقبة كيفية تأثر البث الإذاعي عندما يحجب القمر الشمس.

أحد هؤلاء المتحمسين هو تود بيكر، وهو بائع سيور ناقلة صناعية من ولاية إنديانا، ولديه برج ضخم من الهوائيات في الفناء الخلفي لمنزله. يمتلك بيكر، المعروف بعلامة النداء الخاصة به W1TOD، مجموعة من الهوائيات الشائكة التي تسمح له بإجراء عمليات إرسال لمسافات طويلة عبر الولايات المتحدة وحتى إلى أجزاء أخرى من العالم. يمكن لموجات الراديو التي ينقلها أن ترتد من طبقة الأيونوسفير، وهي طبقة جوية تقع على ارتفاع يتراوح بين 50 إلى 400 ميل فوق سطح الأرض، مما يمكنه من التواصل عبر مسافات طويلة.

من المعروف أن كسوف الشمس يؤثر على البث الإذاعي، وسيقوم بيكر ومئات من هواة الراديو الآخرين بملء موجات الأثير عمدًا خلال الكسوف القادم كجزء من تجربة عملاقة. توفر هذه الكسوفات فرصة لمراقبة السلوك المتقلب للغلاف الأيوني على نطاق واسع، حيث أن الظل الذي يلقيه القمر أثناء الكسوف يكون فريدًا وينتقل بسرعة عبر سطح الأرض.

يقود التجربة ناثانيال فريسيل، عالم فيزياء الفضاء ومهندس كهربائي في جامعة سكرانتون، والذي قام بتشكيل مجموعة علمية مواطنة تسمى HamSCI. تسمح هذه المجموعة لمشغلي الراديو الهواة بمشاركة تجاربهم وملاحظاتهم أثناء الكسوف مع العلماء.

الأيونوسفير عبارة عن طبقة معقدة ومتغيرة باستمرار من الغلاف الجوي، مما يجعل من الصعب على العلماء فهمها بشكل كامل. يتأثر تقلب الغلاف الأيوني بوجود الشمس أو غيابها، مما يؤدي إلى تغيرات في سلوك موجات الراديو. ومن خلال دراسة كيفية تأثير كسوف الشمس على البث الإذاعي، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لهذه الظاهرة.

وبشكل عام، فإن مشاركة هواة الراديو في هذه التجربة توفر فرصة فريدة للعلماء لجمع البيانات حول تأثيرات كسوف الشمس على إشارات الراديو. إنه مثال على كيفية مساهمة العلماء المواطنين في البحث العلمي وتعزيز فهمنا للعالم من حولنا.

مصادر:

- المقال الأصلي: بي بي سي فيوتشر - "العلماء المواطنون يتتبعون إشارات الراديو أثناء كسوف الشمس"

- التعاريف: قاموس كامبريدج، ويكيبيديا.