دليل لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار" في 14 أكتوبر 2023

إذا كنت تبحث عن مكان رئيسي لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي القادم في 14 أكتوبر 2023، فأنت محظوظ. لدينا خرائط تفصيلية توضح مسار الكسوف عبر منطقة هيل كانتري وسان أنطونيو وجنوب وسط تكساس.

لقراءة الخرائط، إليك دليل سريع:

- المنطقة الزرقاء: تشير إلى المنطقة التي سيحدث فيها الكسوف الكامل، والتي سيظهر فيها تأثير "حلقة النار" الساحرة.

– الخطوط الحمراء: تمثل هذه الخطوط مدة الكسوف الكامل بالدقائق والثواني.

– المنطقة البيضاء: وهي “منطقة الرعي” حيث يمكن رؤية بعض السمات الطبوغرافية للقمر.

إذا كنت تعيش أو تعمل في سان أنطونيو، فلن تحتاج إلى السفر بعيدًا لمشاهدة الكسوف. وتقع المدينة بأكملها ومقاطعة بيكسار ضمن مسار الكسوف الحلقي الكامل، مما يعني أن تأثير "حلقة النار" سيكون مرئيًا من أي مكان. ستختلف مدة التأثير الكامل حسب موقعك، حيث تتراوح من 3 دقائق في مقاطعة شرق بيكسار إلى 4.5 دقيقة في مقاطعة غرب بيكسار.

خارج مسار الكسوف الحلقي الكامل توجد "منطقة الرعي" الرائعة. وهنا، سوف يرعى مسار القمر الجزء الداخلي من الشمس، مما يتيح الفرصة لمشاهدة ظاهرة تسمى "خرز بيلي"، حيث تشرق الشمس من خلال فوهات القمر. تشمل بعض المناطق في منطقة الرعي بحيرة كانيون ونيو براونفيلز وسيجوين وبراكيتفيل.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أطول مدة لتأثير "حلقة النار"، توجه إلى مقاطعات إدواردز أو ريال أو بانديرا أو مدينا أو أتاسكوسا أو لايف أوك. ستشهد هذه المناطق ما يقرب من 5 دقائق من الكسوف الحلقي بالقرب من مواقع مثل Rocksprings، وLost Maples State Natural Area، وHondo، وJourdanton، وThree Rivers.

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد مقاطعات فريو وكارنيس وكيندال وكير وأوفالدي وويلسون أيضًا الكسوف الحلقي الكامل.

تأكد من العثور على موقعك على الخرائط المقدمة لتخطيط مشاهدتك لهذا الحدث الطبيعي المذهل.

مصادر:

- الخرائط والمعلومات من أخبار KSAT.