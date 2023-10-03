الآثار المتبقية لصيد الحيتان التجاري في القرن العشرين: فقدان التنوع الجيني بين الحيتان

كشفت دراسة حديثة أجرتها أنجيلا سريمبا من جامعة ولاية أوريغون (OSU) أن آثار صيد الحيتان التجاري في القرن العشرين لا تزال قائمة حتى اليوم. يسلط البحث الضوء على خسارة كبيرة في التنوع الجيني بين مجموعات الحيتان الباقية على قيد الحياة. قُتل أكثر من مليوني حوت على يد صيادي الحيتان التجاريين في نصف الكرة الجنوبي خلال هذه الفترة، بما في ذلك عدد مذهل من الحيتان الزرقاء في القطب الجنوبي، والحيتان الحدباء، والحيتان الزعنفية.

كان محور الدراسة هو دراسة تغيرات التنوع الجيني بين الحيتان الكبيرة في جنوب المحيط الأطلسي. وقام الباحثون بتحليل الحمض النووي المستخرج من عظام الحيتان الموجودة بالقرب من محطات صيد الحيتان المهجورة في جزيرة جورجيا الجنوبية. ومن خلال مقارنة البيانات الوراثية من هذه العظام التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان مع عينات الحمض النووي المأخوذة من مجموعات الحيتان المعاصرة، أظهرت الدراسة فقدانًا واضحًا لسلالات الحمض النووي للأمهات في الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء.

يرتبط نسب الأم بالذاكرة الثقافية للحيتان مثل أماكن التغذية والتكاثر، والتي تنتقل من جيل إلى آخر. وفقدان النسب الأمومي يعني فقدان هذه المعرفة القيمة. ولا تزال جزيرة جورجيا الجنوبية، التي كانت ذات يوم مركزًا رئيسيًا لصيد الحيتان، تحمل بقايا هذا الصيد المكثف، مع عظام الحيتان المتناثرة المحفوظة بسبب درجات الحرارة الباردة.

على الرغم من توقف صيد الحيتان التجاري وانتعاش أعداد الحيتان في جنوب المحيط الأطلسي تدريجيًا، فقد كان هناك عدد منخفض من مشاهدات الحيتان بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية، مما قد يشير إلى الانقراض المحلي أو استئصال مجموعات الحيتان في المنطقة. من المحتمل أن يكون فقدان الذاكرة الثقافية بسبب غياب الحيتان لمدة 60 عامًا قد ساهم في هذه الظاهرة. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى عودة الحيتان ببطء إلى المنطقة، وربما إعادة اكتشاف موطنها بعد فقدان الذاكرة الثقافية.

وكشف تحليل الحمض النووي الذي أجري في الدراسة عن تنوع جيني عالٍ في الحيتان الحدباء والحيتان الزرقاء والزعنفية. ومع ذلك، كان هناك فقدان واضح لسلالات الحمض النووي للأمهات في الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء. جعلت ندرة عينات ما بعد صيد الحيتان من الصعب تحديد اختلافات التنوع في الحيتان ذات الزعانف.

يعد الحفاظ على المعلومات الوراثية الحالية أمرًا بالغ الأهمية لأن بعض الحيتان الحية اليوم ربما عاشت خلال عصر صيد الحيتان، بعمر يصل إلى قرن من الزمان. ومع وفاة هذه الحيتان الأكبر سنًا، قد يتم فقدان المزيد من سلالات الأمهات. إن فهم الماضي أمر ضروري لقياس واكتشاف أي تغييرات قد تحدث في المستقبل.

يقدم البحث رؤى قيمة حول تاريخ وخسائر أعداد الحيتان بسبب صيد الحيتان. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على المخاطر المحتملة لتغير المناخ، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الحمض النووي في عظام الحوت في جزيرة جورجيا الجنوبية. والحفاظ على هذا التاريخ له أهمية قصوى.

المصدر: مجلة الوراثة