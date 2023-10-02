تحليل عمليات اندماج الثقب الأسود مع كتل التغريد العالمية

لا تزال الثقوب السوداء، الغامضة والآسرة، موضع اهتمام العلماء. توصل الباحثون في معهد هايدلبرغ للدراسات النظرية (HITS) في ألمانيا إلى اكتشاف مثير للاهتمام: يؤدي اندماج الثقوب السوداء إلى إنتاج ضوضاء "غرد" مميزة تحدث في نطاقين تردديين عالميين. هذا الاكتشاف له آثار مهمة على فهمنا للثقوب السوداء وتكوينها.

فتحت موجات الجاذبية، التي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2015، مجالًا جديدًا لعلم الفلك وحصلت على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2017. وتتولد هذه الموجات عن أحداث كارثية، مثل اصطدام الثقوب السوداء واندماجها. من خلال تحليل تطور تردد إشارة التغريد المنبعثة أثناء اندماج الثقوب السوداء، يمكن للعلماء حساب "كتلة التغريد"، وهي تمثيل للكتلة المجمعة للثقوب السوداء المندمجة.

وكانت الافتراضات السابقة تشير إلى إمكانية اندماج الثقوب السوداء مهما كانت كتلتها. ومع ذلك، تشير النماذج التي طورها فريق HITS إلى أن بعض الثقوب السوداء لها كتل قياسية تؤدي إلى زقزقة عالمية. إن وجود كتل زقزقة عالمية لا يلقي الضوء على تشكل الثقوب السوداء فحسب، بل يوفر أيضًا نظرة ثاقبة حول المستعرات الأعظم، والفيزياء النووية والنجمية، وقياسات التوسع المتسارع للكون.

يلعب تجريد النجوم في الأنظمة الثنائية دورًا حاسمًا في تكوين الثقوب السوداء. هذه العملية، التي تحدث عندما تتبادل النجوم كتلتها مع النجم المرافق لها، لها عواقب مهمة على تطور هذه النجوم. من المرجح أن تنفجر النجوم التي تخضع لتجريد الغلاف في المستعرات الأعظم، وتظهر الثقوب السوداء الناتجة كتلًا عالمية كما تنبأت عمليات المحاكاة التي أجراها فريق HITS.

تكشف عمليات رصد الثقوب السوداء المندمجة عن سمات مثيرة للاهتمام في توزيع كتلة زقزقتها. يبدو أن هناك فجوة في التوزيع، بالإضافة إلى قمم تبلغ حوالي 8 و14 كتلة شمسية، والتي تتوافق مع التغريدات العالمية التي تنبأ بها فريق HITS. توفر هذه الميزات رؤى قيمة حول تكوين الثقوب السوداء.

علاوة على ذلك، تعرض الدراسة وجود ثقوب سوداء ذات كتل أكبر بكثير، مما يشير إلى أنه ليست كل الثقوب السوداء في الكون لها نفس كتلة تلك الموجودة في مجرتنا درب التبانة. ويمكن أن يعزى هذا التناقض إلى الاختلافات في التركيب الكيميائي للنجوم التي تنشأ منها هذه الثقوب السوداء.

إن اكتشاف كتل التغريد العالمية يفتح إمكانيات مثيرة لمزيد من الاستكشاف للثقوب السوداء وخصائصها. ومع إجراء المزيد من الملاحظات، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لتكوين وتطور هذه الكيانات الكونية الغامضة.

مصادر:

– معهد هايدلبرج للدراسات النظرية (HITS)

– أبوت وآخرون، 2021