ديدان الأرض: المساهمين الرئيسيين في إنتاج الغذاء العالمي

تسلط دراسة حديثة أجراها علماء جامعة ولاية كولورادو (CSU) الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه ديدان الأرض في إنتاج الغذاء العالمي. تساهم ديدان الأرض بحوالي 6.5% من إنتاج الحبوب في جميع أنحاء العالم و2.3% من إنتاج البقوليات كل عام. ويقدر هذا البحث الجديد أن ديدان الأرض قد تمثل ما يصل إلى 140 مليون طن متري من الغذاء المنتج سنويا. ديدان الأرض مسؤولة عن بناء بنية التربة، والمساعدة في احتباس الماء، وتسهيل توافر العناصر الغذائية للنباتات من خلال تحلل المواد العضوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لديدان الأرض تعزيز نمو النبات عن طريق زيادة الإنتاجية الإجمالية بحوالي 25٪.

قام باحثو جامعة ولاية كاليفورنيا، ستيفن فونتي، وناثان مولر، وماريان هسيه بتقدير مساهمة ديدان الأرض في إنتاج الغذاء العالمي من خلال تحليل خرائط وفرة ديدان الأرض، وخصائص التربة، ومعدلات الأسمدة، وغلة المحاصيل. وكشف التحليل أن ديدان الأرض لها تأثير أكبر على إنتاج الحبوب في الجنوب العالمي، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويرجع ذلك على الأرجح إلى اعتماد هذه المناطق بشكل أكبر على المواد العضوية، مثل السماد ومخلفات المحاصيل، مما يحفز التأثيرات المفيدة لديدان الأرض على النباتات.

وتؤكد الدراسة على أهمية التنوع البيولوجي للتربة والحاجة إلى ممارسات الإدارة المستدامة للتربة. ويؤكد فونتي أن التربة الصحية يمكن أن يكون لها آثار إيجابية ملموسة على إنتاج المحاصيل. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التربة تحتوي على ما يصل إلى نصف التنوع البيولوجي في العالم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على غلات المحاصيل. ويأمل فونتي أن تشجع هذه الدراسة على مزيد من الاستكشاف للفوائد الإيجابية التي تتمتع بها الكائنات الحية الأخرى في التربة، وخاصة المجتمعات الميكروبية، على الإنتاجية الزراعية.

هذا البحث له آثار مهمة تتجاوز إنتاج الغذاء. يمكن أن تساعد ديدان الأرض في تخفيف الجفاف والتآكل عن طريق تحسين مسامية التربة واحتباس الماء. ومع ذلك، فإن الباحثين لا يدعون إلى إدخال ديدان الأرض إلى موائل جديدة. وبدلا من ذلك، فإنها تسلط الضوء على إمكانية تعزيز الإنتاجية الزراعية والحد من الاعتماد على المواد الكيميائية الزراعية من خلال تحسين إدارة بيولوجيا التربة في المناطق التي تتواجد فيها ديدان الأرض بالفعل.

بشكل عام، تلقي هذه الدراسة الضوء على الدور الحاسم لديدان الأرض في إنتاج الغذاء العالمي وتؤكد على أهمية التنوع البيولوجي للتربة للزراعة المستدامة.

مصادر:

– ستيفن فونتي، تساهم ديدان الأرض بشكل كبير في إنتاج الغذاء العالمي، Nature Communications (2023)

- جامعة ولاية كولورادو