انطلقت هذا الأسبوع بعثة علمية طموحة في رحلة لاستكشاف القلب "المتسرب" للتيار المحيط بالقطب الجنوبي (ACC). ويلعب التيار ACC، المعروف باسم أقوى تيار في العالم، دورًا حاسمًا في حماية القارة الجليدية من المياه الدافئة. ومع ذلك، فقد نشأت مخاوف حيث يشتبه العلماء في أن الدوامات، وهي تشكيلات دوامية من الماء تتحرك في الاتجاه المعاكس للتيار، قد تكون بمثابة بوابات للحرارة للتسلل إلى المنطقة.

بقيادة CSIRO وشراكة برنامج القطب الجنوبي الأسترالي، أبحر فريق علمي متخصص على متن سفينة الأبحاث CSIRO Investigator للتحقيق في هذه "البوابات" المحتملة وجمع بيانات قيمة لفهم سبب حدوث هذه التسريبات. على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة، سيسافر الفريق جنوبًا من هوبارت، وينشر أحدث معدات المراقبة ويعمل بلا كلل على مدار الساعة في نوبات مدتها 12 ساعة.

وتتميز الرحلة الاستكشافية باستخدام طائرات شراعية مستقلة في أعماق البحار، والتي ستقوم بأخذ عينات من أعمدة المياه حتى عمق 1000 متر. توفر هذه الطائرات الشراعية، التي يتم قيادتها من السفينة أو تشغيلها عن بعد، نظرة ثاقبة للبنية المعقدة للميزات الدقيقة داخل المحيط. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الإرساء العائم، الذي يُشار إليه باسم الإرساء الطويل، المجهز بـ 35 أداة، سيقيس الملوحة ودرجة الحرارة والأكسجين والتيارات. وسيتم تثبيت هذا النظام في قلب موقع البحث لمدة شاملة مدتها 18 شهرًا. ستستفيد الرحلة أيضًا من أجهزة استشعار العوامات والتوصيل ودرجة الحرارة والعمق (CTDs) لجمع البيانات حول خصائص المياه المختلفة.

بينما تتعمق السفينة في ألغاز المحيط، هناك مكون آخر لهذه الرحلة الاستكشافية الرائدة يتضمن القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT) الذي تم إطلاقه حديثًا. ويقدم القمر الصناعي، الذي تم تطويره بشكل مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية، رؤية غير مسبوقة لديناميات المحيطات من خلال قياساته عالية الدقة. يمكّن القمر الصناعي SWOT العلماء من مراقبة الميزات الدقيقة التي تنفصل عن الدوامات الكبيرة، مما يوفر رؤى قيمة حول الأعمال المعقدة للمحيطات.

تمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من نطاق العلم. ومع تقلص الجليد البحري إلى مستويات قياسية، ومع تعرض القارة القطبية الجنوبية لتغير غير مسبوق، فإن فهم هذه التفاعلات المعقدة أمر بالغ الأهمية. ويعمل الجليد البحري كمنطقة عازلة حيوية، حيث يعكس أشعة الشمس ويمنع الجليد الموجود على الأرض من الذوبان في المحيط، وقد يؤثر انخفاضه بشكل كبير على مستويات سطح البحر العالمية. ومن خلال المشاركة في نداء باريس للأنهار الجليدية والبولنديين، أثبتت أستراليا التزامها بمعالجة تغير المناخ والتحقيق في تداعياته في أقصى جنوب كوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو التيار المحيط بالقطب الجنوبي (ACC)؟

ج: التيار ACC هو أقوى تيار في العالم، ويتدفق من الشرق إلى الغرب حول القارة القطبية الجنوبية، ويعمل كدرع وقائي ضد المياه الدافئة.

س: ما هي الدوامات؟

ج: الدوامات عبارة عن تشكيلات دوامية من الماء تتحرك في الاتجاه المعاكس للتيار.

س: ما أهمية دراسة تأثير الدوامات على لجنة التنسيق الإدارية؟

ج: يشتبه العلماء في أن الدوامات قد تكون بمثابة بوابات للحرارة للتسلل إلى منطقة القطب الجنوبي، مما قد يؤدي إلى ذوبان الأنهار الجليدية والمساهمة في ارتفاع مستويات سطح البحر.

س: ما هي الأدوات والمعدات المستخدمة في الرحلة الاستكشافية؟

ج: تتضمن الرحلة الاستكشافية استخدام طائرات شراعية مستقلة في أعماق البحار، ونظام رسو عائم، وعوامات أرجو، وأجهزة استشعار للتوصيل ودرجة الحرارة والعمق (CTDs) لجمع البيانات حول خصائص المياه.

س: ما أهمية القمر الصناعي SWOT؟

ج: يوفر القمر الصناعي SWOT الذي تم إطلاقه حديثًا قياسات عالية الدقة لديناميات المحيط، مما يسمح للعلماء بمراقبة الميزات الدقيقة التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق، مما يساهم في فهم أفضل لأعمال المحيط المعقدة.