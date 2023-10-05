اكتشف العلماء أن اللب الداخلي للأرض لين بشكل مدهش

توصل العلماء إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول اللب الداخلي للأرض، مما يتحدى الاعتقادات السابقة التي كانت تقول إنها كتلة صلبة من المعدن. تشير دراسة جديدة إلى أن ليونة اللب الداخلي ناتجة عن ذرات مفرطة النشاط تتحرك داخل بنيتها الجزيئية أكثر مما كان يُعتقد سابقًا.

يتكون اللب الداخلي بشكل رئيسي من الحديد، وهو عبارة عن كتلة كروية ضخمة يبلغ قطرها حوالي 760 ميلًا ويقدر عمرها بمليار سنة على الأقل. وهو محاط بالنواة الخارجية، وهو بحر دوار من المعادن السائلة، والذي يغلفه الوشاح - وهي طبقة من الصخور المنصهرة تقع مباشرة تحت القشرة الصلبة للأرض.

في البداية، اعتقد الخبراء أن الضغط الهائل في مركز النواة سيؤدي إلى تصلبها بالكامل، مما يؤدي إلى شل حركة ذرات الحديد المرتبة في شبكة سداسية. ومع ذلك، كشفت الموجات الزلزالية الناجمة عن الزلازل في عام 2021 عن تناقضات داخل اللب الداخلي، مما دفع العلماء إلى الإشارة إليه على أنه "عالم خفي طري".

تم اقتراح تفسيرات مختلفة لهذه النعومة، بما في ذلك احتجاز الحديد السائل داخل النواة أو وجود "حالة فائقة الأيونية" حيث تتدفق ذرات العناصر الأخرى، مثل الكربون والهيدروجين، باستمرار عبر شبكة ذرات الحديد.

وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة علوم الأرض والغلاف الجوي والكواكب، قدم الباحثون تفسيرا بديلا. وقاموا بمحاكاة الضغط الشديد للنواة الداخلية في المختبر ولاحظوا سلوك ذرات الحديد في ظل تلك الظروف. تم بعد ذلك استخدام هذه البيانات لإنشاء نواة افتراضية تمت محاكاتها تسمى "الخلية الفائقة".

كشفت عمليات محاكاة الخلايا الفائقة أن ذرات الحديد يمكن أن تتحرك داخل بنيتها بحرية أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، حتى أنها تغير مواقعها داخل الشبكة دون المساس بشكلها العام. وتساهم هذه الظاهرة المعروفة باسم "الحركة الجماعية" في ليونة النواة الداخلية وضعفها أمام قوى القص.

تفتح نتائج هذه الدراسة رؤى جديدة حول أسرار النواة الداخلية ودورها في توليد المجال المغناطيسي للأرض. سيتم تعزيز فهم العمليات الديناميكية وتطور النواة الداخلية من خلال هذه الآلية الأساسية.

بشكل عام، توضح هذه الدراسة أن اللب الداخلي للأرض مرن بشكل غير متوقع بسبب فرط نشاط الذرات داخله. يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا السابق لطبيعة النواة الصلبة ويقدم فهمًا أعمق لتعقيدات البنية الداخلية لكوكبنا.

مصادر:

- العنوان: العلماء يكتشفون أن اللب الداخلي للأرض ناعم بشكل مدهش

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