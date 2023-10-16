النواة الداخلية للأرض: لينة بشكل مدهش وفرط النشاط

توصل العلماء إلى اكتشاف مفاجئ حول اللب الداخلي للأرض. يُعتقد منذ فترة طويلة أنها كتلة معدنية صلبة وغير متحركة، وقد وجد الباحثون أن اللب الداخلي قد يكون في الواقع أكثر ليونة مما كان يعتقد سابقًا. تشير دراسة جديدة إلى أن ليونة اللب الداخلي قد تكون بسبب الذرات المفرطة النشاط التي تتحرك بحرية أكبر داخل بنيتها الجزيئية.

اللب الداخلي عبارة عن كرة ضخمة تتكون في معظمها من الحديد، ويبلغ قطرها حوالي 760 ميلًا ويبلغ عمرها مليار سنة على الأقل. وهو محاط بالنواة الخارجية، التي تتكون من معادن سائلة دوامية، ومغلفة أيضًا بالوشاح، وهي طبقة من الصخور المنصهرة تقع مباشرة تحت القشرة الصلبة للأرض.

اعتقد العلماء في البداية أن الضغط الهائل في قلب كوكبنا سيجعله صلبًا تمامًا، مع ترتيب ذرات الحديد في شبكة سداسية صلبة. ومع ذلك، كشفت الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل عن وجود تناقضات داخل اللب الداخلي، مما أدى إلى وصفه بأنه "عالم مخفي طري".

اقترحت دراسات سابقة أن ليونة اللب الداخلي يمكن أن تعزى إلى وجود الحديد السائل المحصور أو "حالة سوبريونيك"، حيث تتحرك ذرات عناصر مثل الكربون والهيدروجين باستمرار عبر شبكة ذرات الحديد.

في دراسة جديدة نشرت في مجلة علوم الأرض والغلاف الجوي والكواكب، أعاد الباحثون خلق الضغط الشديد للنواة الداخلية في بيئة معملية. ولاحظوا كيف تتصرف ذرات الحديد في ظل هذه الظروف واستخدموا المحاكاة الحاسوبية لإنشاء نواة افتراضية تعرف باسم "الخلية الفائقة".

وأظهرت عمليات المحاكاة أن ذرات الحديد الموجودة داخل النواة الداخلية يمكن أن تتحرك بشكل جماعي، وتغير مواقعها داخل الشبكة دون المساس ببنيتها. هذه الحركة المتزايدة، المعروفة باسم "الحركة الجماعية"، تجعل اللب الداخلي أقل صلابة وأضعف في مواجهة قوى القص.

من المحتمل أن تسلط ليونة اللب الداخلي الضوء على توليد المجال المغناطيسي للأرض، من بين أسرار أخرى. يعد فهم العمليات الديناميكية وتطور النواة الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لاكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين كوكبنا وسلوكه.

ومن خلال الكشف عن الآلية الأساسية وراء ليونة اللب الداخلي، يأمل العلماء في تعميق فهمهم لباطن الأرض وتأثيره على كوكبنا ككل.