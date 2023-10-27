الثقوب السوداء الثنائية الهائلة المكتشفة حديثًا تكشف عن العواقب الفوضوية للاصطدامات الكونية

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف مذهل في أعقاب الاصطدام الكوني الكارثي الذي حدث قبل مليار سنة تقريبًا. وضمن حطام هذا الاصطدام، الذي شمل مجرتين حلزونيتين، تم العثور على زوج من الثقوب السوداء الهائلة. تقع هذه الأجسام الضخمة، والمعروفة باسم الثقوب السوداء الهائلة، على بعد حوالي 90 مليون سنة ضوئية من موقعنا.

كشف تلسكوب جيميني ساوث، الواقع على جبل سيرو باتشون في جبال الأنديز التشيلية، عن هذا النظام الثنائي من الثقوب السوداء أثناء رصد المركز المضطرب للمجرة المندمجة، المسماة NGC 7727. وتتمتع حالة NGC 7727 بأهمية خاصة لعلماء الفلك. لأنه يقدم لمحة عن المظهر المستقبلي لمجرتنا درب التبانة عندما تصطدم بمجرتها الحلزونية المجاورة لها، المرأة المسلسلة، بعد حوالي 4.5 مليار سنة. حاليًا، تقع مجرة ​​المرأة المسلسلة على بعد حوالي 2.5 مليون سنة ضوئية من مجرتنا الأم.

تبدو هذه الثقوب السوداء الهائلة وكأنها تخوض رقصة مدارية، حيث يمتلك كل منها كتلة مذهلة. تبلغ كتلة الثقب الأسود الأول 154 مليون مرة كتلة شمسنا، بينما تبلغ كتلة الثقب الأسود الثاني 6.3 مليون مرة كتلة شمسنا. حاليًا، تفصل بين الثقبين الأسودين مسافة 1,600 سنة ضوئية، لكن مع مرور الوقت، سوف يتقاربان بفعل الجاذبية ويندمجان في النهاية. سيؤدي هذا الاندماج إلى ظهور ثقب أسود فائق الكتلة أكثر قوة، يدمج الكتل المجمعة لأسلافه.

يتم تسهيل العملية التي تؤدي إلى اندماج هذه الثقوب السوداء من خلال انبعاث موجات الجاذبية، التي تنبعث من النظام بينما تدور الثقوب السوداء حول بعضها البعض. تحمل هذه الموجات الزخم الزاوي بعيدًا، مما يتسبب في اقتراب الثقوب السوداء من بعضها البعض على مدى فترات طويلة من الزمن. ويقدر علماء الفلك أنه خلال ما يقرب من 250 مليون سنة، سوف تصطدم الثقوب السوداء وتندمج، مما يؤدي إلى ولادة جسم سماوي ضخم.

يلقي اكتشاف هذه الثقوب السوداء الثنائية فائقة الكتلة الضوء على العواقب الفوضوية للاصطدامات المجرية. خلال المراحل الأولى من الاندماج، كانت قوى الجاذبية المتنافسة من الثقوب السوداء قد عطلت هياكل المجرات المضيفة لها، مما أدى إلى قذف النجوم والغبار بعيدًا عن قلوبها. هذه الظاهرة، التي لاحظها علماء الفلك، تؤدي إلى تحول في أشكال المجرات. في حالة NGC 7727، فقد أصبحت كيانًا معقدًا وعديم الشكل، وخاليًا من الأذرع الحلزونية التي يمكن التعرف عليها والتي حددت سابقًا المجرات المكونة لها.

تُظهر الصور التي تم الحصول عليها من خلال مطياف Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) التابع لتلسكوب Gemini South بوضوح الاضطراب الكوني داخل NGC 7727. وتغطي مجموعات واسعة من الغبار والغاز بين النجوم، التي تشبه شبكات العنكبوت الأثيرية، القلوب المندمجة للمجرات السلفية. علاوة على ذلك، تُظهر المجرة مناطق متفرقة من تكوين النجوم المكثف، والمعروفة باسم "مناطق الانفجار النجمي"، والتي تحدث عندما تصطدم المجرات الغنية بالغاز، مما يؤدي إلى إنشاء نجوم جديدة.

مع تطور NGC 7727 وتناقص تكوين النجوم، ستتخذ تدريجيًا شكل مجرة ​​إهليلجية مأهولة بالنجوم الأقدم. وسيحتوي قلبه على ثقب أسود واحد فائق الضخامة، يتمتع بكتلة تعادل 160.3 مرة كتلة شمسنا. لا يوفر هذا الاكتشاف الفريد رؤى مهمة حول عواقب عمليات اندماج المجرات فحسب، بل يؤكد أيضًا على مدى تعقيد وتنوع المشهد الكوني الذي يحيط بنا.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي الثقوب السوداء الهائلة؟

الثقوب السوداء الهائلة هي أجسام سماوية ضخمة للغاية تتواجد في مراكز المجرات. وهي أكبر بكثير من الثقوب السوداء النجمية ويمكن أن تبلغ كتلتها ملايين أو حتى مليارات المرات من كتلة شمسنا.

2. كيف تندمج الثقوب السوداء؟

تندمج الثقوب السوداء من خلال انبعاث موجات الجاذبية، مما يجعلها تقترب تدريجياً من بعضها البعض. مع مرور الوقت، تتلاشى مداراتها، مما يؤدي إلى الاصطدام والاندماج اللاحق.

3. ماذا يحدث أثناء الاصطدام المجري؟

أثناء حدوث تصادم بين مجرتين، تؤدي قوى الجاذبية الصادرة عن الثقوب السوداء داخل كل مجرة ​​إلى تعطيل هياكل المجرات. يتم قذف النجوم والغبار بعيدًا عن مواقعها الأصلية، مما يؤدي إلى تحول في أشكال المجرات.

4. ما هي منطقة الانفجار النجمي؟

مناطق الانفجار النجمي هي مناطق داخل المجرات حيث يحدث تكوين نجمي مكثف. وغالباً ما تنجم هذه الظاهرة عن اصطدام المجرات الغنية بالغاز، مما يؤدي إلى تدفق الغاز الكثيف والغبار اللازم لتكوين النجوم الجديدة.

5. ماذا سيحدث لـ NGC 7727 في المستقبل؟

بمرور الوقت، ستخضع NGC 7727 لمزيد من التحولات. ومع تراجع تشكل النجوم، ستأخذ المجرة شكل مجرة ​​إهليلجية وستهيمن عليها النجوم الأقدم. وسوف يحتفظ بثقب أسود واحد هائل في قلبه.