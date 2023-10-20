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اكتشف العلماء مستويات عالية من الهيليوم في الحمم البركانية في القطب الشمالي، مما يشير إلى أن جوهر الأرض يتسرب

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 20، 2023
اكتشف العلماء مستويات عالية من الهيليوم في الحمم البركانية في القطب الشمالي، مما يشير إلى أن جوهر الأرض يتسرب

توصل العلماء إلى اكتشاف مثير قد يشير إلى وجود تسرب في باطن الأرض. تم العثور على مستويات عالية من الهيليوم -3 (³He)، وهو نظير نادر، في تدفقات الحمم البركانية عمرها 62 مليون سنة في جزيرة بافين في أرخبيل القطب الشمالي. يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد بأن قلب الأرض، وهو كرة حديدية عملاقة منصهرة في مركز الكوكب، مغلف ومعزول.

عادة، ³ووجد في الصخور أنها تنشأ من مواد قصفتها الشمس خلال المراحل الأولى من وجود الكوكب. وبما أن الأرض لا تنتج الكثير، وما يتسرب إلى الفضاء بسبب الإشعاع الشمسي، فمن غير المعتاد اكتشاف مستويات عالية من هذا النظير في الصخور اليوم. تم إرجاع غالبية الصخور الغنية بالحديد إلى وشاح الأرض.

إن مستويات ³التي وجدها في صخور الحمم البركانية في جزر بافين تتجاوز بكثير ما يعتقد العلماء أنه ممكن. إن وشاح الأرض، الذي يطلق الحمم البركانية باستمرار ويمتص أجزاء من القشرة الأرضية، يفقد بشكل طبيعي بعضًا من ³He المحفوظ في الأصل بمرور الوقت. أما إذا تجاوزت كمية الهيليوم في الصخر حداً معيناً، فهذا يشير إلى أن الهيليوم ينشأ من مصدر مختلف.

ويدفع هذا الاكتشاف الباحثين إلى النظر في إمكانية نشوء الهيليوم من باطن الأرض. وهذا يتحدى الفهم السابق بأن الطبقات الأساسية والخارجية للكوكب، بما في ذلك الوشاح والقشرة، مستقرة كيميائيًا ولا تنقل المواد فيما بينها. إذا كانت هذه النتيجة صحيحة، فإنها تشير إلى أن باطن كوكبنا العميق أكثر ديناميكية مما كان يعتقد سابقًا، حيث تتحرك العناصر بين اللب المعدني والأجزاء الصخرية للأرض.

وتجري الآن المزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت عناصر أخرى غير الهيليوم تهرب أيضًا من باطن الأرض وكيف ومتى تهاجر هذه العناصر إلى المكونات الصخرية للكوكب. تلقي هذه الدراسة الرائدة الضوء على الطبيعة المعقدة والديناميكية لكوكبنا، ولديها القدرة على مراجعة فهمنا لعملياته الداخلية.

مصادر:
– الطبيعة (30 أغسطس 2021)

By غابرييل بوتا

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