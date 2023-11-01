تشير دراسة جديدة إلى أن النقط الغامضة في عباءة الأرض يمكن أن تكون من بقايا الاصطدام الذي أدى إلى تكوين القمر

لقد أدرك علماء الزلازل منذ فترة طويلة وجود نقطتين غامضتين بحجم القارة تقعان في أعمق جزء من عباءة الأرض. تقع هذه الحالات الشاذة الكثيفة أسفل أفريقيا ومنطقة جنوب المحيط الهادئ، وقد حيرت العلماء لعقود من الزمن. ومع ذلك، تقترح دراسة حديثة نظرية مقنعة مفادها أن هذه النقط قد تكون بقايا من حدث كارثي في ​​وقت مبكر من تاريخ الأرض، وهو الاصطدام بين كوكبنا وجسم بحجم المريخ يسمى ثيا.

استكشفت عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجراها الباحثون حدث الاصطدام، وخصائص ثيا، والتطور اللاحق لوشاح الأرض. وتشير الدراسة إلى أنه أثناء الاصطدام، اندمج جزء كبير من ثيا مع الأرض، مما أدى إلى تكوين النقط. ثم يتجمع أي حطام متبقي لتكوين القمر. تتحرك الموجات الزلزالية عبر هذه المناطق بشكل أبطأ من الوشاح المحيط بها، مما يوفر دليلا على وجودها.

"هذه النقط الموجودة على عمق 2900 كيلومتر تحتنا، تمثل حوالي 2% من كتلة الأرض. وقال تشيان يوان، المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الجيوفيزياء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "كلاهما ضعف كتلة القمر، مما يجعلهما هائلين حقًا".

إن اكتشاف هذه النقط، إذا تم تأكيده، سيقدم دليلا ملموسا على الاصطدام الذي أدى إلى تكوين القمر على الأرض. تختلف بشكل كبير عن البنية الطبقية المتوقعة للكوكب، فهي تمثل واحدة من أهم الانحرافات في تكوين الأرض.

وأضاف هونغ بينغ دينغ، المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الكواكب من مرصد شنغهاي الفلكي: "نحن مندهشون من حقيقة أننا نستطيع بالفعل اكتشاف بقايا كوكب آخر، ثيا، من خلال التعمق في أعماق عباءة الأرض".

ويعتقد أن الكثافة المتزايدة للنقط هي نتيجة لمحتواها العالي من الحديد، على غرار صخور القمر. يشير هذا الارتباط إلى أنها قد تنشأ من نفس مصدر المادة مثل ثيا.

ويتكهن الباحثون بأن البعثات القمرية المستقبلية يمكن أن توفر فرصة لاختبار نظريتهم من خلال فحص الصخور البركانية على سطح القمر. إذا كان نموذجهم دقيقًا، فيجب أن تحتوي هذه الصخور على نظائر وعناصر نزرة مشابهة لتلك الموجودة في النقط.

إن الفهم الشامل للاصطدام الذي يشكل القمر وآثاره يمكن أن يقدم رؤى قيمة حول تطور الأرض، وكذلك الكواكب الصخرية الأخرى في نظامنا الشمسي وخارجه. من خلال دراسة هذا الحدث الكارثي، يهدف العلماء إلى فك رموز سبب امتلاك الأرض لخصائص فريدة تجعلها كوكبًا صالحًا للسكن.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هما النقطتان الغامضتان الموجودتان في وشاح الأرض؟

ج: لقد حدد علماء الزلازل نقطتين كثيفتين بحجم القارة أسفل أفريقيا ومنطقة جنوب المحيط الهادئ.

س: كيف تكونت هذه النقط؟

ج: وفقاً لدراسة حديثة، ربما تكون قد نشأت نتيجة اصطدام بين الأرض وجسم بحجم المريخ يعرف باسم ثيا.

س: كيف تم الكشف عن النقط؟

ج: تنتقل الموجات الزلزالية بشكل أبطأ عبر هذه المناطق مقارنة بالوشاح المحيط بها، مما يسمح للعلماء بتحديد وجودها.

س: ما الذي يجعل هذه النقط مهمة؟

ج: إنها تنحرف عن البنية الطبقية المتوقعة للأرض، مما يمثل أحد أهم الانحرافات في تكوين الكوكب.

س: ما الدليل الذي يدعم النظرية القائلة بأن النقط هي بقايا الاصطدام الذي أدى إلى تكوين القمر؟

ج: إن الكثافة المتزايدة للنقط، والتي تعزى إلى محتواها العالي من الحديد، تتوافق مع صخور القمر، مما يشير إلى أنها قد تحتوي على نفس المادة المصدر.

س: كيف يخطط العلماء لاختبار هذه النظرية؟

ج: قد توفر البعثات القمرية المستقبلية فرصة لفحص الصخور البركانية على سطح القمر، ومقارنة نظائرها والعناصر النزرة بتلك الموجودة في النقط.