قمر الأرض والزهرة لهما اقتران نادر

في العاشر من أكتوبر، سيحدث حدث فلكي حيث يظهر قمر الأرض وكوكب الزهرة على بعد خمس درجات فقط من بعضهما البعض. سيكون هذا الحدث السماوي النادر، المعروف باسم الاقتران، مرئيًا حوالي الساعة 10:3 صباحًا بالتوقيت الشرقي ومن المتوقع أن يستمر لمدة 11 ساعة تقريبًا.

أثناء الاقتران، يظهر جسمان سماويان قريبين من بعضهما البعض من منظور الأرض. في هذه الحالة، سوف يصطف قمر الأرض والزهرة في سماء الليل، مما يخلق مشهدًا مذهلاً لمراقبي النجوم وعشاق علم الفلك.

القمر هو القمر الصناعي الطبيعي الوحيد للأرض ويبعد حوالي 238,855 ميلا عن كوكبنا. إنه جارنا السماوي الأقرب وكان موضوعًا للفتنة والدراسة لآلاف السنين. من ناحية أخرى، كوكب الزهرة هو الكوكب الثاني من الشمس وغالباً ما يشار إليه بالكوكب الشقيق للأرض بسبب تشابهه في الحجم والتكوين.

يعد هذا الاقتران فرصة ممتازة لعلماء الفلك الهواة لمراقبة اثنين من أبرز الأجسام في سماء الليل. باستخدام التلسكوب أو حتى زوج من المناظير، قد يتمكن المشاهدون من رؤية فوهات القمر وأطوار كوكب الزهرة. إنها فرصة لتقدير جمال جيراننا السماويين واكتساب فهم أعمق لعجائب الكون.

لذا، ضع علامة على التقويم الخاص بك واضبط المنبهات الخاصة بك في الصباح الباكر من يوم 10 أكتوبر لتشهد هذا الحدث النادر والآسر. سواء كنت مراقبًا للنجوم متمرسًا أو مبتدئًا ولديك فضول مكتشف حديثًا، فإن اقتران قمر الأرض والزهرة يعد بأن يكون مشهدًا مذهلاً يذكرنا باتساع وجمال عالمنا.

مصادر:

- Dictionary.com: "الاقتران" - التقاء أو مرور ظاهري لجرمين سماويين أو أكثر في نفس درجة البروج

– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)