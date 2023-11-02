رؤى جديدة حول أصول المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة على الأرض والقمر

سلطت دراسة رائدة أجراها باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الضوء على أصول المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة على الأرض (LLVPs) والقمر. هذه LLVPs، وهي هياكل ضخمة غنية بالحديد تقع في عمق عباءة الأرض، حيرت العلماء لفترة طويلة.

وكشفت النتائج السابقة في الثمانينات عن وجود نقطتين بحجم القارة أسفل القارة الأفريقية والمحيط الهادئ. هذه النقط، التي يبلغ حجمها ضعف حجم القمر، لها تركيبات عنصرية مختلفة مقارنة بالوشاح المحيط بها. ومع ذلك، ظلت أصولهم مجهولة.

تقترح الدراسة الحديثة أن هذه الكواكب هي بقايا كوكب يسمى ثيا، الذي اصطدم بالأرض منذ مليارات السنين في حدث كارثي أدى أيضًا إلى ولادة القمر. يجيب هذا الاكتشاف أخيرًا على الأسئلة التي ظلت عالقة لعقود فيما يتعلق بأصل القمر ومصير ثيا.

استخدم فريق البحث، بقيادة تشيان يوان، قياسات الموجات الزلزالية لتحديد LLVPs. تنتقل هذه الموجات بسرعات مختلفة عبر مواد مختلفة، ووُجد أن LLVPs تمتلك مستويات أعلى من الحديد، مما يجعلها أكثر كثافة من المناطق المحيطة بها. تؤدي خاصية الكثافة العالية هذه إلى تباطؤ حركة الموجات الزلزالية واسم "المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة".

من خلال وضع نماذج لسيناريوهات مختلفة للتركيب الكيميائي لثيا وتأثيرها على الأرض، أكد الباحثون أن الاصطدام يمكن أن يكون قد أدى إلى ظهور كل من LLVPs والقمر. تم دمج بعض مواد عباءة ثيا في عباءة الأرض، لتشكل النقطتين المتميزتين الملاحظتين اليوم. وتجمعت الحطام الأخرى الناتجة عن الاصطدام لتشكل القمر.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة تشرح أيضًا سبب بقاء LLVPs منفصلة عن بقية الوشاح. أظهرت عمليات المحاكاة أن الطاقة الناتجة عن اصطدام ثيا ظلت مركزة في النصف العلوي من الوشاح. ونتيجة لذلك، لم يذوب الوشاح السفلي بالكامل، مما سمح للمواد الغنية بالحديد من ثيا بالبقاء سليمة نسبيًا واستقرارها في قاعدة الوشاح.

للمضي قدمًا، يهدف الباحثون إلى استكشاف كيفية تأثير وجود مادة ثيا على العمليات الجيولوجية المختلفة على الأرض المبكرة، مثل تكتونية الصفائح وتكوين القارات. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على الطبيعة القديمة للـ LLVPs وأهميتها المحتملة في فهم تطور الأرض المبكر.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة (LLVPs)؟

ج: LLVPs عبارة عن هياكل ضخمة غنية بالحديد تقع في أعماق وشاح الأرض. تحتوي هذه المناطق على تركيبات عنصرية مختلفة مقارنة بالوشاح المحيط بها وتظهر حركة موجات زلزالية أبطأ.

س: ما هو الأصل المقترح لـ LLVPs؟

ج: تشير الدراسة الأخيرة إلى أن LLVPs هي بقايا كوكب يسمى ثيا، الذي اصطدم بالأرض منذ مليارات السنين. أدى هذا الاصطدام أيضًا إلى ظهور القمر.

س: كيف تم تحديد LLVPs؟

ج: استخدم العلماء قياسات الموجات الزلزالية لتحديد LLVPs. تنتقل هذه الموجات بسرعات مختلفة عبر مواد مختلفة، مما يسمح للباحثين بتحديد المناطق ذات المحتوى والكثافة الأعلى من الحديد.

س: لماذا تكون LLVPs منفصلة عن بقية الوشاح؟

ج: أظهرت عمليات المحاكاة التي أجراها فريق البحث أن الطاقة الناتجة عن اصطدام ثيا ظلت مركزة في النصف العلوي من الوشاح. وقد منع هذا الانصهار الكامل للوشاح السفلي، مما سمح للمواد الغنية بالحديد بالبقاء سليمة نسبيًا واستقرارها في قاعدة الوشاح.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

ج: توفر الدراسة رؤى جديدة حول أصول القمر والكائنات LLVPs، وتلقي الضوء على تطور الأرض المبكر. إن فهم تأثير مادة ثيا على العمليات الجيولوجية، مثل تكتونية الصفائح وتكوين القارات، هو الخطوة التالية في البحث.