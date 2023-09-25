نمو القشرة الأرضية: بطيء وثابت

تتحدى دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا النظريات الموجودة حول التكوين السريع للصفائح التكتونية للأرض. وتقدم الدراسة، التي نشرت في مجلة Geochemical Perspective Letters، أدلة تتناقض مع الاعتقاد بأن النشاط التكتوني ظهر فجأة قبل حوالي 3 مليارات سنة. وبدلا من ذلك، يقترح الباحثون أن نمو القشرة الأرضية حدث تدريجيا مع مرور الوقت.

يوضح المؤلف الرئيسي جيسي ريمينك، الأستاذ المساعد في علوم الأرض، أن النظرية السائدة تشير إلى وجود كوكب راكد مع عدم وجود نشاط تكتوني قبل التحول المفاجئ إلى الصفائح التكتونية. ومع ذلك، تظهر نتائج الدراسة أن هذا ليس هو الحال. ولرسم خريطة تشكيل قشرة الأرض، قام الباحثون بتحليل التركيب الكيميائي وأعمار أكثر من 600,000 عينة من أقدم الصخور المعروفة على هذا الكوكب.

اعتمدت الأبحاث السابقة على معادن منفردة لتقدير معدل نمو القشرة الأرضية، لكن هذه الطريقة كانت عرضة للأخطاء. يمكن أن تخضع المعادن لعملية إعادة بلورة جزئية في وقت لاحق، مما يؤدي إلى حسابات غير دقيقة حول وقت تشكلها لأول مرة. وللتغلب على ذلك، طور الباحثون طريقة فريدة تأخذ في الاعتبار إعادة صياغة الصخور النارية وإصلاحها بمرور الوقت. ومن خلال معايرة إعادة العمل الموثقة في السجلات الصخرية، تمكنوا من تحديد منحنى نمو القشرة الأرضية.

وبمقارنة المنحنى المحسوب حديثًا مع التقديرات السابقة المستندة إلى السجلات المعدنية، وجد الباحثون أن التكوين البطيء للقارات يتوافق بشكل أفضل مع البيانات المستندة إلى الصخور. من المحتمل أن يكون تكوين القارات والصفائح التكتونية قد بدأ منذ حوالي 4 مليارات سنة، أي في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، واستمر لفترة طويلة.

ومع ذلك، يحذر ريمينك من أن البحث ليس قاطعًا بسبب البيانات المحدودة التي تغطي المليار سنة الأولى من تاريخ الأرض. الصخور التي يزيد عمرها عن 3 مليارات سنة نادرة، وتلك التي يزيد عمرها عن 4 مليارات سنة لا توجد إلا في عدد قليل من المواقع النائية. ومع ذلك، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول نمو القشرة الأرضية وتتحدى النظريات السائدة حول الظهور السريع للنشاط التكتوني.

إن تكتونيات الصفائح الحديثة، التي تعمل على إعادة تدوير قشرة الأرض باستمرار، هي المسؤولة عن التنوع البيولوجي الغني والتنوع الجيولوجي للكوكب. ومع ذلك، فإنه يشكل أيضًا تحديات لدراسة السجل الصخري، حيث أن الصخور القديمة نادرة. وعلى الرغم من هذه القيود، يساهم البحث في فهمنا للنمو البطيء والمطرد لقشرة الأرض على مدى مليارات السنين.

مصادر:

ريمينك، J.، وآخرون. (2023). وجهة نظر الغلاف الصخري بأكمله للنمو القاري. رسائل المنظور الجيوكيميائي.

جامعة ولاية بنسلفانيا (مواد إضافية).