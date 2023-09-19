ترتبط الإلكترونات عالية الطاقة من الأرض بتكوين الماء على القمر

كشفت دراسة حديثة أجراها باحث كواكب من جامعة هاواي في مانوا عن اكتشاف رائد حول أصل الماء على القمر. ووجد الباحثون أن الإلكترونات النشطة في طبقة بلازما الأرض تلعب دورًا مهمًا في عمليات التآكل على سطح القمر، مما قد يساهم في تكوين الماء. ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة علم الفلك الطبيعي.

يعد تركيز المياه وتوزيعها على القمر أمرًا بالغ الأهمية لفهم تكوينه وتطوره. بالإضافة إلى ذلك، قد يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أصل الجليد المائي الموجود في المناطق المظللة بشكل دائم على القمر.

يحمي المجال المغناطيسي للأرض، المعروف باسم الغلاف المغناطيسي، كوكبنا من الطقس الفضائي والإشعاع الضار الصادر عن الشمس. التفاعل بين الرياح الشمسية والغلاف المغناطيسي يخلق ذيلًا مغناطيسيًا ممدودًا يسمى صفيحة البلازما، والتي تحتوي على إلكترونات وأيونات عالية الطاقة. يمكن أن تأتي هذه الجسيمات من الأرض والرياح الشمسية.

ركزت الدراسات السابقة على تأثير الأيونات عالية الطاقة الصادرة عن الرياح الشمسية في التجوية الفضائية للأجرام السماوية مثل القمر. ومع ذلك، فإن هذا البحث الجديد يسلط الضوء على دور الإلكترونات النشطة من الأرض في عمليات التآكل على سطح القمر. قام الباحثون بتحليل بيانات الاستشعار عن بعد التي تم الحصول عليها من أداة Moon Mineralogy Mapper خلال مهمة Chandrayaan-1 الهندية لدراسة التغيرات في تكوين المياه أثناء تحرك القمر عبر الذيل المغناطيسي للأرض.

من المثير للدهشة أن الملاحظات أظهرت أن تكوين الماء في الذيل المغناطيسي للأرض كان مشابهًا لما كان عليه عندما كان القمر خارج الذيل المغناطيسي، حيث يتم قصفه بالرياح الشمسية. ويشير هذا إلى أنه قد تكون هناك عمليات تكوين إضافية أو مصادر جديدة للمياه غير مرتبطة مباشرة بالرياح الشمسية. ويتكهن الباحثون بأن الإشعاع الصادر عن الإلكترونات عالية الطاقة قد يكون مسؤولاً عن هذه التأثيرات.

العلاقة بين الأرض والقمر من حيث تكوين المياه وتطور السطح لا تزال غير مفهومة بالكامل. سيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث، بما في ذلك المهام القمرية في إطار برنامج أرتميس التابع لناسا، لمراقبة محيط البلازما ووجود الماء على السطح القطبي القمري خلال المراحل المختلفة من رحلة القمر عبر الذيل المغناطيسي للأرض.

مصادر:

– جامعة هاواي في مانوا، طبيعة علم الفلك