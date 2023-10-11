تحتوي الصخور البركانية القديمة على خزان مياه ضخم أسفل قاع المحيط في نيوزيلندا

اكتشف العلماء مؤخرًا خزانًا ضخمًا للمياه مختبئًا في أعماق قاع المحيط قبالة ساحل نيوزيلندا. قد يفسر هذا الاكتشاف حدوث زلازل بطيئة الحركة في المنطقة. تم تشكيل خزان المياه قبل 120-125 مليون سنة خلال العصر الطباشيري المبكر عندما تصلبت الصخور البركانية، التي نشأت من عمود من الحمم البركانية مماثلة في الحجم للولايات المتحدة، في هضبة واسعة. منذ ذلك الحين، غطت طبقات من الرواسب هذه الصخور، ودفنت الأدلة على انفجارها على بعد ميلين تحت قاع المحيط الهادئ.

اكتشف الباحثون خطوط الصدع على طول الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، ووجدوا أن الصخور القديمة كانت "رطبة" بشكل استثنائي، حيث يشكل الماء ما يقرب من نصف حجمها. وهذا أمر غير معتاد بالنسبة للصخور في هذا العصر، حيث من المتوقع أن تحتوي قشرة المحيط الطبيعية على كمية أقل بكثير من الماء. إن البنية المسامية التي تشبه قرص العسل لهذه الصخور، والتي تآكلت بسبب البحار الضحلة التي كانت تحيط بالهضبة البركانية، سمحت لها بامتصاص وتخزين المياه مثل طبقة المياه الجوفية على مدى ملايين السنين.

يقع خزان المياه المكتشف حديثًا على بعد 9.3 ميلًا من صدع هيكورانجي، حيث تنغمس الصفيحة التكتونية للمحيط الهادئ أسفل الصفيحة الأسترالية في عباءة الأرض. وينتج عن التفاعل بين هذه الصفائح زلازل بطيئة الحركة تعرف باسم أحداث "الانزلاق البطيء". وقد لوحظ أن مثل هذه الأحداث ترتبط غالبًا بمخازن المياه في الصخور. قد يخلق الماء ظروف ضغط عالية تعيق عملية الانزلاق وتمنع الانزلاقات المفاجئة.

قد يفسر وجود خزان المياه هذا الزلازل البطيئة غير الضارة التي تحدث عند صدع هيكورانجي كل عام أو عامين. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات الدقيقة لخزان المياه على الصدع. تم استخدام عمليات المسح الزلزالي لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للمنطقة تحت الماء وتحديد موقع الخزان. ومع ذلك، سيكون الحفر عميقًا في قاع المحيط ضروريًا لتحديد حجم الخزان وتأثيره على الضغط حول الصدع.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول العمليات الجيولوجية التي تحدث في أعماق القشرة الأرضية وقد يكون لها آثار على فهم ديناميكيات الزلازل في مناطق الاندساس الأخرى حول العالم.

مصادر:

- العنوان: الصخور البركانية القديمة تحتوي على ما يعادل كمية مياه البحر في أعماق الأرض. قد تساعد الاكتشافات الجديدة في نيوزيلندا في تفسير السبب.

– دراسة بحثية: غاز، AY، وآخرون. (2020). الهالوجينات الغنية المتطايرة القديمة تحت نيوزيلندا. تقدم العلوم، 6(33)، eabb5993.