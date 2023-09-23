منظور جديد حول تكوين القشرة الأرضية

تحدت دراسة حديثة أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا النظرية السائدة المحيطة بتكوين القشرة الأرضية. بدلًا من الاعتقاد السائد بأن القشرة تشكلت بسرعة قبل حوالي 3 مليارات سنة ثم تباطأت، تشير الدراسة إلى أن القشرة استمرت في التطور تدريجيًا على مدى مليارات السنين بالتزامن مع طبقة الوشاح الموجودة تحتها. هذا الاكتشاف الجديد ليس له آثار على فهمنا لكوكبنا فحسب، بل يوفر أيضًا نظرة ثاقبة لتكوين الأجرام السماوية الأخرى.

تفترض النظرية الحالية أن الأرض كانت عبارة عن كوكب راكد مع عدم وجود نشاط تكتوني حتى التحول المفاجئ إلى الصفائح التكتونية قبل 3 مليارات سنة. ومع ذلك، فإن دراسة ولاية بنسلفانيا التي أجراها الأستاذ المساعد في علوم الأرض، جيسي ريمينك، تدحض هذه الفكرة. ويبين البحث أن تطور القشرة كان عملية مستمرة وليس تغيراً مفاجئاً.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على لغز أساسي حول كوكبنا. ومن خلال تحدي الجدول الزمني التقليدي لتكوين القشرة، قد يتمكن الباحثون الآن من كشف المزيد عن التاريخ الجيولوجي للأرض واكتساب فهم أعمق لعملياتها المعقدة.

علاوة على ذلك، توفر هذه الدراسة أيضًا رؤى قيمة حول كيفية تطور الكواكب الأخرى. ومن خلال دراسة التطور التدريجي لقشرة الأرض، يستطيع العلماء إجراء مقارنات واستخلاص استنتاجات حول تكوين الأجرام السماوية الأخرى في نظامنا الشمسي وخارجه.

وبشكل عام، تعد هذه الدراسة خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لقشرة الأرض وتكوينها. ومن خلال التشكيك في النظريات الموجودة وتقديم أدلة دامغة، تحدى الباحثون في ولاية بنسلفانيا مفاهيمنا المسبقة ومهدوا الطريق لمزيد من الاستكشاف في مجال علوم الأرض.

مصادر:

– دراسة أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا (رسائل المنظورات الجيوكيميائية)