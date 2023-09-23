حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

منظور جديد حول تكوين القشرة الأرضية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 23، 2023
منظور جديد حول تكوين القشرة الأرضية

تحدت دراسة حديثة أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا النظرية السائدة المحيطة بتكوين القشرة الأرضية. بدلًا من الاعتقاد السائد بأن القشرة تشكلت بسرعة قبل حوالي 3 مليارات سنة ثم تباطأت، تشير الدراسة إلى أن القشرة استمرت في التطور تدريجيًا على مدى مليارات السنين بالتزامن مع طبقة الوشاح الموجودة تحتها. هذا الاكتشاف الجديد ليس له آثار على فهمنا لكوكبنا فحسب، بل يوفر أيضًا نظرة ثاقبة لتكوين الأجرام السماوية الأخرى.

تفترض النظرية الحالية أن الأرض كانت عبارة عن كوكب راكد مع عدم وجود نشاط تكتوني حتى التحول المفاجئ إلى الصفائح التكتونية قبل 3 مليارات سنة. ومع ذلك، فإن دراسة ولاية بنسلفانيا التي أجراها الأستاذ المساعد في علوم الأرض، جيسي ريمينك، تدحض هذه الفكرة. ويبين البحث أن تطور القشرة كان عملية مستمرة وليس تغيراً مفاجئاً.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على لغز أساسي حول كوكبنا. ومن خلال تحدي الجدول الزمني التقليدي لتكوين القشرة، قد يتمكن الباحثون الآن من كشف المزيد عن التاريخ الجيولوجي للأرض واكتساب فهم أعمق لعملياتها المعقدة.

علاوة على ذلك، توفر هذه الدراسة أيضًا رؤى قيمة حول كيفية تطور الكواكب الأخرى. ومن خلال دراسة التطور التدريجي لقشرة الأرض، يستطيع العلماء إجراء مقارنات واستخلاص استنتاجات حول تكوين الأجرام السماوية الأخرى في نظامنا الشمسي وخارجه.

وبشكل عام، تعد هذه الدراسة خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لقشرة الأرض وتكوينها. ومن خلال التشكيك في النظريات الموجودة وتقديم أدلة دامغة، تحدى الباحثون في ولاية بنسلفانيا مفاهيمنا المسبقة ومهدوا الطريق لمزيد من الاستكشاف في مجال علوم الأرض.

مصادر:
– دراسة أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا (رسائل المنظورات الجيوكيميائية)

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

توصلت الدراسة إلى أن قناديل البحر يمكنها التعلم مثل البشر والفئران والذباب

سبتمبر 25، 2023 مامفو بريشيا
علوم

أدلة جديدة تشير إلى أن قمر المشتري يوروبا يحتوي على مكونات الحياة

سبتمبر 24، 2023 مامفو بريشيا
علوم

تواجه مهمة عودة عينة المريخ التابعة لناسا تحديات وتأخرًا في الجدول الزمني ومخاوف تتعلق بالميزانية

سبتمبر 24، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

توصلت الدراسة إلى أن قناديل البحر يمكنها التعلم مثل البشر والفئران والذباب

سبتمبر 25، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

أدلة جديدة تشير إلى أن قمر المشتري يوروبا يحتوي على مكونات الحياة

سبتمبر 24، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تواجه مهمة عودة عينة المريخ التابعة لناسا تحديات وتأخرًا في الجدول الزمني ومخاوف تتعلق بالميزانية

سبتمبر 24، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تحتفل أتلانتيك نيوز بالذكرى الخمسين لتأسيسها باعتبارها آخر كشك بيع الصحف المتبقي في هاليفاكس

سبتمبر 24، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات