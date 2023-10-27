اكتشاف مذهل: تسرب الهيليوم من باطن الأرض تؤكده الصخور البركانية الكندية

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في جزيرة بافن الكندية، حيث اكتشفوا كمية مذهلة من شكل غير شائع من الهيليوم، المعروف باسم الهيليوم -3، في الصخور البركانية. يقدم هذا الاكتشاف دليلاً دامغًا على أن هذا الغاز النبيل المراوغ كان يتسرب بشكل مطرد من قلب الأرض منذ آلاف السنين. ومن اللافت للنظر أن فريق البحث اكتشف أيضًا وجود الهيليوم-4 داخل نفس العينات الصخرية.

الهيليوم-3 والهيليوم-4 هما نظيران لعنصر الهيليوم، ويتميزان بعدد النيوترونات الموجودة في نواتهم الذرية. في حين أن الهيليوم-4 متوافر نسبيًا على الأرض ويستخدم بشكل شائع في تطبيقات مختلفة، فإن الهيليوم-3 نادر بشكل استثنائي، ولا يشكل سوى جزء صغير من خزانات الهيليوم على الأرض.

تتحدى هذه النتائج الاستثنائية النظريات السابقة حول كيفية إنشاء الهيليوم 3 وتوزيعه على كوكبنا. وكان العلماء يعتقدون منذ فترة طويلة أن الشمس هي المصدر الأساسي للهيليوم 3 على الأرض، وكان يعتقد أنه نادر في قلب الكوكب. ومع ذلك، فإن اكتشاف كمية كبيرة من الهيليوم-3 داخل الصخور البركانية في جزيرة بافن يشير إلى وجود عملية بديلة.

ومن خلال دراسة التركيب النظائري الفريد للهيليوم داخل هذه الصخور القديمة، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول ديناميكيات قلب الأرض وتأثيرها المحتمل على العمليات الجيولوجية. إن التسرب التدريجي للهليوم 3 من القلب لا يسلط الضوء فقط على مدى تعقيد البنية الداخلية لكوكبنا، ولكنه يوفر أيضًا للباحثين نافذة قيمة لفهم القوى الأساسية التي شكلت كوكبنا على مدى آلاف السنين.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الهليوم-3؟

ج: الهيليوم-3 هو نظير نادر غير مشع للهيليوم، ويحتوي على بروتونين ونيوترون واحد في نواته الذرية.

س: ما هو الهليوم-4؟

ج: الهيليوم-4 هو النظائر الأكثر وفرة واستقرارًا للهيليوم، ويتكون من بروتونين ونيوترونين في نواته الذرية.

س: ما أهمية اكتشاف الهليوم -3 في الصخور البركانية؟

ج: إن وجود الهيليوم-3 في الصخور البركانية يدعم الفرضية القائلة بأن هذا العنصر النادر يتسرب من باطن الأرض، مما يتحدى النظريات السابقة حول توزيعه وأصله على كوكبنا.

س: ما الذي يمكن أن تكشفه دراسة الهيليوم -3 في الصخور البركانية؟

ج: إن دراسة التركيب النظائري للهيليوم في الصخور البركانية يمكن أن توفر رؤى مهمة حول ديناميكيات قلب الأرض وتأثيرها على العمليات الجيولوجية. فهو يساعد العلماء على فهم أفضل للقوى التي شكلت كوكبنا مع مرور الوقت.