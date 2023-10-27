تسلط الاكتشافات الجديدة الضوء على جوهر الأرض: تسرب الهيليوم وتكوين الكواكب

كشفت دراسة حديثة عن رؤى جديدة مفاجئة حول تكوين قلب الأرض وعملية تكوين الكواكب. اكتشف العلماء كمية كبيرة من الشكل النادر للهيليوم، المعروف باسم الهيليوم -3، في الصخور البركانية في جزيرة بافين بكندا. ويدعم هذا الاكتشاف النظرية القائلة بأن الهيليوم يتسرب من باطن الأرض، وهي عملية تحدث منذ ملايين السنين.

على عكس الهيليوم-4، الذي يوجد بشكل شائع على الأرض، فإن الهيليوم-3 أكثر وفرة في الكون. ولهذا السبب اندهش العلماء عندما وجدوا كمية أكبر من الهيليوم 3 مما تم الإبلاغ عنه سابقًا في الصخور في جزيرة بافين. ونشر فريق البحث بقيادة فورست هورتون من معهد وودز هول لعلوم المحيطات النتائج التي توصلوا إليها في مجلة نيتشر.

يوفر اكتشاف العناصر التي تتسرب من قلب الأرض رؤى قيمة حول تكوين الكوكب وتطوره. ويعزز هذا الاكتشاف الأخير فرضية موجودة تشير إلى أن كوكبنا نشأ في سديم شمسي، وهو عبارة عن سحابة من الغاز والغبار انهارت بسبب انفجار مستعر أعظم قريب. ويعتقد أن هذا السديم الشمسي يحتوي على الهيليوم 3، الذي شكل فيما بعد جزءا من تكوين الأرض.

لإجراء أبحاثهم، سافر هورتون وزملاؤه إلى المناظر الطبيعية النائية والمذهلة في جزيرة بافن في عام 2018. وكان هدفهم هو دراسة الحمم البركانية التي اندلعت منذ ملايين السنين عندما انفصلت جرينلاند وأمريكا الشمالية، لتشكل قاع بحر جديد. ومن خلال فحص هذه الصخور، كان الفريق يهدف إلى الحصول على فهم أعمق للمحتويات الموجودة داخل قلب الأرض ووشاحها.

وكشفت القياسات التي أجراها الباحثون في جزيرة بافن عن مستويات عالية بشكل غير متوقع من الهيليوم 3 والهيليوم 4 مقارنة بالدراسات السابقة. ومن المثير للاهتمام أن القياسات تباينت بين العينات التي تم جمعها. ووصف هورتون تجربة دراسة الصخور بالكشف عن الكنوز العلمية، حيث كانت غنية بالأوليفين الأخضر الزاهي، المعروف أيضًا باسم الزبرجد.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في نسبة الهيليوم-3 إلى الهيليوم-4. في حين أن هناك ما يقرب من ذرة هيليوم-3 واحدة فقط لكل مليون ذرة هيليوم-4، فقد قام فريق البحث بقياس حوالي 10 ملايين ذرة هيليوم-3 لكل جرام من بلورات الزبرجد الزيتوني. ويشير هذا إلى أن الغازات الموروثة من السديم الشمسي أثناء تكوين النظام الشمسي يتم الحفاظ عليها بشكل أفضل داخل الأرض مما كان يعتقد سابقًا.

بشكل عام، يلقي هذا البحث ضوءًا جديدًا على تسرب الهيليوم من باطن الأرض ويقدم رؤى قيمة حول تاريخ كوكبنا وتكوينه. وتؤكد الدراسة أهمية استكشاف المواقع النائية، مثل جزيرة بافين، لكشف الأسرار المخفية داخل أعماق الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الهليوم -3؟

الهيليوم-3 هو نسخة نادرة من الهيليوم، وهو عنصر معروف عادة باستخدامه في البالونات. على عكس الهيليوم 4، الذي يتوفر بكثرة على الأرض، فإن الهيليوم 3 موجود بشكل أكثر شيوعًا في الفضاء الخارجي.

كيف انتهى الهيليوم 3 في الصخور في جزيرة بافن؟

يمكن إرجاع وجود الهيليوم 3 في الصخور في جزيرة بافين إلى تكوين نظامنا الشمسي. ويُعتقد أن الهيليوم-3 نشأ من سديم شمسي، وهو عبارة عن سحابة من الغاز والغبار انهارت وشكلت الكواكب، بما في ذلك الأرض.

ماذا يكشف هذا الاكتشاف عن نواة الأرض؟

يوفر اكتشاف تسرب الهيليوم 3 من قلب الأرض رؤى قيمة حول تكوين كوكبنا وتطوره. وهو يدعم الفرضية القائلة بأن نواة الأرض تحتوي على غازات موروثة من السديم الشمسي، مما يسلط الضوء على العمليات التي شكلت كوكبنا على مدى ملايين السنين.

لماذا تعد جزيرة بافن مهمة لهذا البحث؟

توفر جزيرة بافين، التي تقع في إقليم نونافوت في كندا، ميزات جيولوجية فريدة وتدفقات من الحمم البركانية توفر معلومات قيمة عن تكوين الأرض. تسمح البيئة النائية والنقيّة للجزيرة للعلماء بدراسة الصخور والمعادن التي لم تمسها نسبيًا، مما يتيح اكتشافات جديدة حول تاريخ كوكبنا.