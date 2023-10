رؤى جديدة في جوهر الأرض: اكتشافات الهيليوم 3

Scientists have made a groundbreaking discovery that sheds new light on the composition and history of Earth’s core. A surprise amount of a rare helium isotope, known as helium-3, has been found in volcanic rocks on Canada’s Baffin Island. This finding supports the theory that helium-3 has been leaking from Earth’s core for millions of years.

على عكس الهيليوم 4، الذي يتوفر بكثرة على الأرض، فإن الهيليوم 3 موجود بشكل أكثر شيوعًا في الكون. لذا، عندما اكتشف الباحثون كمية أكبر من الهيليوم-3 مما كان متوقعًا في صخور جزيرة بافن، كان ذلك اكتشافًا مفاجئًا. وقد نُشرت الدراسة التي تصف هذا الاكتشاف مؤخرًا في مجلة Nature.

Lead study author Forrest Horton, an associate scientist at Woods Hole Oceanographic Institution, explained that helium-3 is scarce on Earth because it hasn’t been produced or added to the planet in significant quantities. Instead, it is lost to space as Earth’s rocky portion stirs and convects, causing material to ascend, cool, and sink.

يوفر اكتشاف العناصر المتسربة من قلب الأرض رؤى قيمة حول تكوين كوكبنا وتطوره. وفي هذه الحالة، تعزز النتائج الجديدة الفرضية الحالية القائلة بأن الأرض نشأت في سديم شمسي يحتوي على الهيليوم 3. من المحتمل أن يكون هذا السديم قد انهار بسبب موجة الصدمة الناتجة عن مستعر أعظم قريب.

أجرى فريق البحث، بقيادة هورتون، تحقيقاته في جزيرة بافن في عام 2018. وقاموا بدراسة الحمم البركانية التي اندلعت منذ ملايين السنين عندما انفصلت جرينلاند وأمريكا الشمالية، مما أدى إلى تكوين قاع بحر جديد. ومن خلال تحليل هذه الصخور، كانوا يهدفون إلى الكشف عن معلومات حول المحتويات الموجودة داخل قلب الأرض ووشاحها.

أثناء السفر إلى المناظر الطبيعية النائية والرائعة لجزيرة بافين، واجه الباحثون المنحدرات الشاهقة والجبال الجليدية العملاقة وحتى الدببة القطبية. ومن خلال التعاون مع المنظمات المحلية، حصلوا على إمكانية الوصول والمشورة والحماية لتنفيذ استكشافاتهم العلمية.

أدى تحليل الفريق لصخور القطب الشمالي إلى اكتشاف مفاجئ لمستويات أعلى بكثير من كل من الهيليوم 3 والهيليوم 4 مقارنة بالأبحاث السابقة. والجدير بالذكر أن القياسات تباينت بين العينات التي تم جمعها. وفي بلورات الزبرجد الزيتوني للصخور، وجدوا ما يقرب من 10 ملايين ذرة هيليوم -3 لكل جرام.

These findings imply that gases inherited from the solar nebula are better preserved in Earth than previously thought. The helium-3 leaking from Earth’s core likely traveled through the mantle via magma plumes and was eventually trapped and preserved in olivine crystals before the volcanic eruption on Baffin Island.

It is still uncertain when this helium leakage process began, but the researchers estimate it occurred around 100 million years ago or possibly even earlier. Fortunately, the leakage of helium from Earth’s core poses no negative consequences for our planet or the environment, as this noble gas does not chemically react with matter.

يفتح هذا الاكتشاف الرائع آفاقًا جديدة للبحث. ويخطط الفريق للتحقيق فيما إذا كان قلب الأرض يحتوي على عناصر ضوئية أخرى قد تفسر سبب كون اللب الخارجي أقل كثافة من المتوقع. من خلال الكشف عن المزيد من الأفكار حول جوهر الأرض، يمكننا الحصول على فهم أعمق لصلاحية الكوكب للسكن والعوامل التي أثرت على تطور كوكبنا عبر التاريخ.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الهليوم-3؟

ج: الهيليوم-3 هو نظير نادر للهيليوم يحتوي على بروتون واحد ونيوترونين. وهو أقل شيوعًا على الأرض ولكنه أكثر انتشارًا في أماكن أخرى من الكون.

س: كيف انتهى الأمر بالهيليوم-3 في الصخور في جزيرة بافين؟

ج: يُعتقد أن الهيليوم-3 يتسرب من باطن الأرض وينتقل عبر الوشاح عبر أعمدة الصهارة. قامت بلورات الزبرجد الزيتوني الموجودة في الصخور بحبس الهيليوم -3 والحفاظ عليه قبل حدوث الانفجار البركاني.

س: ماذا يعني هذا الاكتشاف بالنسبة لفهمنا لتكوين الأرض؟

ج: إن اكتشاف تسرب الهيليوم 3 من قلب الأرض يدعم الفرضية القائلة بأن كوكبنا نشأ في سديم شمسي - سحابة من الغاز والغبار انهارت بسبب مستعر أعظم قريب. تساهم هذه الرؤية في فهمنا لكيفية تشكل الأرض وتطورها مع مرور الوقت.

س: هل يمكن أن يكون لتسرب الهيليوم 3 من باطن الأرض أي آثار سلبية؟

A: No, helium-3 leakage does not affect the planet or have any negative implications for humanity or the environment. This noble gas does not chemically react with matter.

Q: What is the next step in this research?

ج: يهدف فريق البحث إلى التحقق مما إذا كان قلب الأرض يحتوي على عناصر ضوئية أخرى وكيف أثرت على تطور الكواكب. وعلى وجه التحديد، فإنهم مهتمون بعناصر مثل الكربون والهيدروجين، والتي تعتبر ضرورية لصلاحية الكواكب للسكن.