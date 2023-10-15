في كتابها الجديد "الآلة الزرقاء: كيف يعمل المحيط"، تتعمق عالمة المحيطات والمذيعة البريطانية هيلين تشيرسكي في عالم المحيط الرائع وتأثيره الهائل على كوكبنا. من دوره في تشكيل الحضارات إلى تأثيره على أنظمة الطقس، يكشف تشيرسكي عن الأعمال الداخلية لهذه المساحة الشاسعة من المياه.

ويصف تشيرسكي المحيط بأنه محرك، موضحًا أنه يعمل عن طريق تحويل الطاقة الحرارية إلى حركة. يتكون المحيط من طبقات مختلفة، طبقة دافئة في الأعلى ومياه باردة في الأسفل. وترتبط هذه الطبقات من خلال ثقوب بالقرب من القطبين، مما يؤدي إلى دوران المياه أثناء تحركها للأسفل، وانتقالها على طول قاع المحيط لمئات السنين، ثم تعاود الظهور في مناطق أخرى. ويلعب هذا الدوران دورًا حيويًا في نقل الحرارة من خط الاستواء إلى القطبين، وتشكيل المناخ والتأثير على الحياة على الأرض.

على عكس وجهة نظر المحيط المسطح والهادئ، يكشف تشيرسكي عن الطبيعة المعقدة والديناميكية للعالم تحت الماء. هناك عاملان يحركان محرك المحيط: دوران الأرض وكثافة الماء. يتطلب خلط الماء مدخلات من الطاقة، وتؤدي كثافات الماء المختلفة إلى تكوين طبقات، تشبه إلى حد كبير الطبقات الموجودة في الكوكتيل. يتواجد الماء الأكثر دفئًا والأقل كثافة فوق الماء الأكثر برودة والأكثر كثافة، مما يخلق طبقات مميزة لا تمتزج. تعتبر هذه الطبقات ضرورية للحياة في المحيط، لأنها تسمح بغرق العناصر الغذائية من السطح. بالقرب من الحواف والأعمدة، حيث يمكن ربط الطبقات، تزدهر الحياة بسبب ارتفاع مياه القاع إلى السطح وتوافر هذه العناصر الغذائية الأساسية.

حركة المحيطات هي حركة أفقية في المقام الأول، وتتأثر بالرياح ودوران الكوكب. تنقل التيارات المنتشرة الحرارة من خط الاستواء نحو القطبين، مما يعيد توزيع الطاقة وتشكيل أنماط الطقس. يعمل المحيط بمثابة بطارية الأرض، حيث يقوم بتخزين وتوزيع طاقة الشمس، مما يحرك أنظمة الطقس ويؤثر على تكوين الأعاصير وتوزيع الجليد.

إن فهم الأعمال الداخلية للمحيطات أمر بالغ الأهمية لفهم الترابط بين أنظمة كوكبنا. يقدم كتاب تشيرسكي رؤى قيمة حول العمليات المعقدة التي شكلت عالمنا وما زالت تؤثر على مستقبله.

مصادر:

- تشيرسكي، هيلين. "الآلة الزرقاء: كيف يعمل المحيط."

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