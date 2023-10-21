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أجسام الصواريخ والأقمار الصناعية المحترقة تترك أثرًا جسيميًا معدنيًا في الغلاف الجوي للأرض

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 21، 2023
أجسام الصواريخ والأقمار الصناعية المحترقة تترك أثرًا جسيميًا معدنيًا في الغلاف الجوي للأرض

كشفت دراسة حديثة أن الغلاف الجوي للأرض يحتوي على جزيئات معدنية متناثرة من أجسام الصواريخ والأقمار الصناعية المحترقة، وهي مشكلة ستتفاقم مع زيادة عمليات الإطلاق الفضائية التجارية ومجموعات الأقمار الصناعية. أدى العدد المتزايد من الأقمار الصناعية في المدار، خاصة بسبب قيام الشركات الخاصة مثل SpaceX ببناء مجموعات كبيرة من أقمار الاتصالات، إلى تراكم كبير للقطع المعدنية الصغيرة في الغلاف الجوي.

يسلط المؤلف الرئيسي للدراسة، دانييل ميرفي من مختبر العلوم الكيميائية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، الضوء على الحاجة إلى فهم الآثار المحتملة لهذه الجزيئات المعدنية على البيئة وصحة الإنسان مع التوسع السريع في صناعة رحلات الفضاء. وبينما لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى تأثير مباشر على البشر، فإن القلق يكمن في التأثيرات المحتملة على الغلاف الجوي للأرض، وخاصة في طبقة الستراتوسفير.

أحد المخاوف هو ما إذا كان وجود المعادن في طبقة الستراتوسفير يغير خصائصها وربما يؤثر على طبقة الأوزون والعمليات الأخرى. ووجد الباحثون معادن مثل النيوبيوم، والنحاس، والليثيوم، والألومنيوم في الغلاف الجوي، ومن المرجح أن مصدرها بقايا الصواريخ والأقمار الصناعية المحترقة. تم هذا الاكتشاف باستخدام طائرة أبحاث ناسا المجهزة خصيصًا بأداة مطياف تقوم بتحليل عناصر الغلاف الجوي.

تم العثور على غالبية المعادن فوق المناطق القطبية للأرض، على الرغم من اكتشاف آثار بالقرب من خط الاستواء. وتشير الدراسة إلى أنه في حين يمكن للنيازك أيضًا أن ترسب المعادن في الغلاف الجوي، فإن فرق الكتلة بين الصواريخ والأقمار الصناعية مقارنة بالنيازك كبير. يتم إطلاق مئات الأطنان من المعادن عن طريق تفكك الصواريخ والأقمار الصناعية، في حين أن النيازك تساهم فقط بالميكروغرام.

ولا تزال التأثيرات المحتملة لهذه الجزيئات المعدنية على النظام البيئي للأرض غير واضحة. إلا أن الدراسة تسلط الضوء على قلة الأبحاث السابقة في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية دراسة التأثيرات طويلة المدى والعواقب العالمية المحتملة. ومن الأهمية بمكان معالجة هذه القضية عاجلاً وليس آجلاً لفهم آثار النمو السريع لصناعة رحلات الفضاء على بيئتنا والكوكب ككل.

مصادر:
- الرسول
– تشاندان خانا / وكالة الصحافة الفرنسية عبر Getty Images

By مامفو بريشيا

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