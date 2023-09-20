الاستعداد للزلازل: ما تحتاج إلى معرفته

ملخص:

يمكن أن تحدث الزلازل بشكل غير متوقع وتسبب أضرارًا كبيرة وخسائر في الأرواح. في حين أن بعض المناطق في الولايات المتحدة معرضة بشكل أكبر لخطر الزلازل، فمن المهم أن يكون الجميع مستعدين. توفر هذه المقالة نظرة عامة على الاستعداد للزلازل والخطوات المهمة التي يجب اتخاذها لتقليل تأثير الزلزال.

يمكن أن تحدث الزلازل في أي مكان، وتعتبر بعض المناطق في الولايات المتحدة، بما في ذلك ألاسكا وكاليفورنيا وهاواي وأوريجون وبورتوريكو وواشنطن ووادي نهر المسيسيبي، مناطق أكثر عرضة للخطر. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن يكون الأفراد في جميع المناطق مستعدين لاحتمال وقوع زلزال.

إحدى الخطوات الأولى في التحضير للزلازل هي إنشاء خطة طوارئ. يتضمن ذلك تحديد الأماكن الآمنة في منزلك أو مكان عملك، حيث يمكنك الاحتماء أثناء وقوع الزلزال. قم بتثقيف نفسك وعائلتك حول ما يجب عليك فعله أثناء وقوع الزلزال، مثل "السقوط والتغطية والانتظار"، والذي يتضمن النزول إلى الأرض، وإيجاد غطاء تحت قطعة أثاث متينة، والتمسك حتى يتوقف الاهتزاز.

ومن المهم أيضًا أن تكون مجموعة أدوات الطوارئ متاحة بسهولة. يجب أن تشتمل هذه المجموعة على الإمدادات الأساسية مثل الماء والأغذية غير القابلة للتلف ومجموعة الإسعافات الأولية والمصابيح الكهربائية والبطاريات وجهاز راديو يعمل بالبطارية. بالإضافة إلى ذلك، فكر في تأمين الأثاث الثقيل والأشياء التي من المحتمل أن تسقط وتسبب الإصابة أثناء الزلزال.

قم بفحص منزلك بانتظام بحثًا عن أي نقاط ضعف هيكلية قد تكون خطيرة أثناء وقوع الزلزال، مثل الشقوق في الجدران أو الأساس. اطلب المشورة المهنية إذا كنت تشك في أي مشاكل هيكلية.

وأخيرًا، ابق على اطلاع حول نشاط الزلازل في منطقتك. استخدم الموارد مثل وكالات الأنباء المحلية ومواقع مراقبة الزلازل وتطبيقات الهاتف المحمول لتلقي التحديثات والتنبيهات. تعرف على طرق الإخلاء وملاجئ الطوارئ في مجتمعك.

في الختام، يعد الاستعداد لمواجهة الزلزال أمرًا بالغ الأهمية بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه. من خلال إنشاء خطة طوارئ، وتجميع مجموعة أدوات الطوارئ، وتأمين المناطق المحيطة بك، والبقاء على اطلاع، يمكنك تقليل تأثير الزلزال وحماية نفسك وأحبائك.

التعاريف:

– الزلزال: اهتزاز مفاجئ وعنيف للأرض، يحدث غالبًا بسبب تحركات الصفائح التكتونية تحت سطح الأرض.

– خطة الطوارئ: مجموعة من الإرشادات والإجراءات الواجب اتباعها أثناء حالة الطوارئ.

– مجموعة أدوات الطوارئ: مجموعة من الإمدادات والموارد الأساسية اللازمة أثناء حالات الطوارئ.

– طرق الإخلاء: طرق محددة مسبقًا لاستخدامها لمغادرة المنطقة بأمان أثناء حالة الطوارئ.

مصادر:

- "الاستعداد للزلزال." الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ.