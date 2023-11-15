اكتشاف جديد يكشف عن تأثيرات الأحداث الكونية على طبقة الأيونوسفير للأرض

في إنجاز حديث، اكتشف العلماء أدلة على أن الأحداث الكونية التي تحدث على بعد مليارات السنين الضوئية يمكن أن يكون لها آثار قابلة للقياس على الأرض. مصدر هذا الاكتشاف الرائع هو اكتشاف انفجار هائل من الطاقة يعرف باسم انفجار أشعة جاما (GRB) من نجم منفجر بعيد. تم اكتشاف هذا الحدث بالذات، المسمى GRB 221009A، في 9 أكتوبر 2022، بواسطة التلسكوب الفضائي المتكامل التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وغيره من الأقمار الصناعية عالية الطاقة التي تدور حول الأرض.

كان حجم GRB 221009A غير مسبوق، مما يجعلها واحدة من أقوى انفجارات GRB المسجلة على الإطلاق. وقد قارنه الباحثون بتوهج شمسي كبير بسبب تأثيره على الغلاف الأيوني للأرض. أثار الانفجار أجهزة كشف البرق في الهند وتسبب في اضطرابات في طبقة الأيونوسفير لعدة ساعات، كما سجلته الأجهزة في ألمانيا.

تلعب طبقة الأيونوسفير، وهي طبقة غنية بالبلازما في الغلاف الجوي العلوي، دورًا حاسمًا في كهرباء الغلاف الجوي وتشكل الحافة الداخلية للغلاف المغناطيسي. أثر الاضطراب الناجم عن GRB 221009A على الطبقات الدنيا من الغلاف الأيوني، مما أدى إلى تغيير سلوك إشارات الراديو ذات التردد المنخفض للغاية.

يثير هذا الاكتشاف الجديد مخاوف بشأن العواقب المحتملة إذا حدثت انفجارات GRB مماثلة داخل مجرتنا. يمكن أن تتضرر طبقة الأوزون، مما يسمح للأشعة فوق البنفسجية الضارة بالوصول إلى سطح الأرض. تم التكهن بأن أحداث الانقراض الجماعي الماضية على الأرض كانت ناجمة عن مثل هذه الأحداث الكونية.

يقوم العلماء الآن بتحليل البيانات السابقة التي جمعها القمر الصناعي الصيني للزلازل الكهرومغناطيسية (CSES) لفهم العلاقة بين انفجارات أشعة جاما وتأثيراتها على الغلاف الأيوني للأرض. ستمكنهم هذه المعرفة من تحديد الأنماط والتنبؤ المحتمل بالاضطرابات المستقبلية.

بشكل عام، يسلط هذا الاكتشاف الرائد الضوء على الترابط بين الكون ويعمل بمثابة تذكير بالتأثير المحتمل للأحداث الكونية على كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

Q: ما هو انفجار اشعة جاما؟

A: انفجار أشعة جاما هو انفجار نشط للغاية يحدث في المجرات البعيدة ويطلق كمية هائلة من إشعاع أشعة جاما.

Q: ما هو الأيونوسفير؟

A: الأيونوسفير عبارة عن طبقة غنية بالبلازما في الغلاف الجوي العلوي تمتد من حوالي 50 كم إلى 950 كم فوق الأرض. إنه يلعب دورًا حاسمًا في كهرباء الغلاف الجوي ويشكل الحافة الداخلية للغلاف المغناطيسي.

Q: كيف تؤثر انفجارات أشعة جاما على الأرض؟

A: يمكن أن تسبب انفجارات أشعة جاما اضطرابات في الغلاف الأيوني للأرض، مما يغير سلوك الإشارات الراديوية ويحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بطبقة الأوزون.

Q: هل يمكن أن يكون انفجار أشعة جاما داخل مجرتنا ضارًا؟

A: هناك قلق من أن انفجار أشعة جاما الذي يحدث داخل مجرتنا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، مثل إتلاف طبقة الأوزون والسماح للأشعة فوق البنفسجية الضارة بالوصول إلى سطح الأرض. ومع ذلك، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم المدى الكامل للمخاطر المحتملة.

مصادر:

- المهمة المتكاملة: https://www.cosmos.esa.int/web/integral

– القمر الصناعي الصيني للزلازل الكهرومغناطيسية (CSES): https://www.cses.ac.cn/english/index.htm