الكوكب الغريب فائق الكثافة خارج المجموعة الشمسية Gliese 367 ب

لقد أدى اكتشاف الكواكب الخارجية إلى تعميق فهمنا للكون وتحدي نظرياتنا الحالية حول تكوين الكواكب. من بين الكواكب الخارجية العديدة المفهرسة، يبرز كوكب Gliese 367 b، المعروف أيضًا باسم Tahay، باعتباره غريب الأطوار. تم تصنيفه على أنه كوكب ذو فترة قصيرة جدًا (USP) نظرًا لفترته المدارية القصيرة للغاية والتي تبلغ 7.7 ساعة فقط. ما يجعل Gliese 367 b أكثر إثارة للاهتمام هو تركيبته فائقة الكثافة، حيث تبلغ كثافته ضعف كثافة الأرض تقريبًا.

تقارن إليسا جوفو، المؤلفة الرئيسية لدراسة حديثة أجريت في جامعة تورينو، كوكب Gliese 367 b بكوكب شبيه بالأرض تم نزع عباءته الصخرية منه. وهذا يشير إلى أن الكوكب يتكون في المقام الأول من الحديد. البحث الذي يحمل عنوان "شركة الكثافة العالية جدًا، الفترة القصيرة جدًا تحت الأرض GJ 367 b: اكتشاف كوكبين إضافيين منخفضي الكتلة في 11.5 و34 يومًا"، لا يقتصر على تحسين قياسات كتلة Gliese 367 b و نصف القطر ولكنه يكشف أيضًا عن وجود كوكبين شقيقين.

تم اكتشاف Gliese 367 b باستخدام بيانات من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) في عام 2021. ومع ذلك، استخدمت الدراسة الأخيرة مطياف الباحث عن الكواكب ذات السرعة الشعاعية عالي الدقة (HARPS) في المرصد الأوروبي الجنوبي للحصول على قياسات أكثر دقة. . ووجد الباحثون أن نصف قطر كوكب Gliese 367 b يبلغ 70% من نصف قطر الأرض، وكتلته 63% من كتلة الأرض، مما يجعله ضعف كثافة كوكبنا.

تشير الكثافة غير العادية لكوكب Gliese 367 b إلى أنه من المحتمل أن يكون قلب كوكب أكبر حجمًا، بعد أن فقد غلافه الصخري من خلال حدث كارثي أو اصطدامات مع كواكب أولية أخرى أثناء تكوينه. والاحتمال الآخر هو أن Gliese 367 b هو بقايا عملاق غازي هاجر بالقرب من نجمه، مما أدى إلى تجريده من غلافه الجوي.

كشفت الدراسة أيضًا عن وجود كوكبين إضافيين في النظام، Gliese 367 c وd، مما يدعم فكرة أن الكواكب ذات الفترة القصيرة جدًا غالبًا ما توجد في أنظمة بها كواكب متعددة. وعلى الرغم من أن هذه الكواكب المرافقة تدور بالقرب من النجم مثل Gliese 367 b، إلا أنها تتمتع بكتلة أقل. يوفر وجود الكواكب الشقيقة أدلة مهمة لفهم عملية تكوين Gliese 367 b.

يساهم البحث الذي أجرته جوفو وزملاؤها في معرفتنا بالكواكب الخارجية والمجموعة المتنوعة من تركيبات الكواكب الموجودة في الكون. نتائج هذه الدراسة لها آثار على فهمنا لتكوين الكواكب وسيناريوهات التكوين المحتملة التي أدت إلى ظهور الكوكب الغريب فائق الكثافة Gliese 367 b.

مصادر:

- ""شركة الكثافة العالية جدًا والفترة القصيرة جدًا تحت الأرض GJ 367 b: اكتشاف كوكبين إضافيين منخفضي الكتلة عند 11.5 و34 يومًا."

– إليسا جوفو، جامعة تورينو