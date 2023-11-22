آفاق جديدة في الاتصالات الفضائية: ناسا توسع الاتصالات البصرية

تُحدث وكالة ناسا ثورة في الاتصالات الفضائية بأحدث إنجازاتها في مجال تكنولوجيا الاتصالات البصرية. وفي إنجاز رائد، نجحت الوكالة في نقل البيانات باستخدام ليزر الأشعة تحت الحمراء القريبة المشفر مع بيانات الاختبار، مما يمثل أبعد عرض لهذه التكنولوجيا على الإطلاق. من مسافة حوالي 10 ملايين ميل، أرسلت تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC) التابعة لناسا البيانات إلى تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في كاليفورنيا. يتجاوز هذا الإنجاز الرائع المسافة بين الأرض والقمر بمعامل 40.

يُعد هذا النجاح الهائل، الذي أُطلق عليه اسم "الضوء الأول"، بمثابة نقطة انطلاق حاسمة في تطوير قدرات نقل البيانات في جميع أنحاء النظام الشمسي. وأكدت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في مقر ناسا، على أهمية هذا الإنجاز. يتصور كورتيس إمكانات الاتصالات ذات معدل البيانات الأعلى التي يمكنها نقل المعلومات العلمية والصور عالية الوضوح وحتى بث الفيديو. يمهد هذا التقدم الطريق للقفزة العظيمة التالية للبشرية: استكشاف المريخ.

وبمقارنة الاتصالات البصرية بالتحول من خطوط الهاتف التقليدية إلى الألياف الضوئية، تسلط وكالة ناسا الضوء على الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا. ومن خلال تسخير الاتصالات البصرية، يمكن زيادة قدرة الأنظمة الراديوية الحديثة المستخدمة في المركبات الفضائية بنسبة مذهلة تتراوح بين 10 إلى 100 مرة.

تمثل تجربة DSOC أول عرض لناسا على الإطلاق للاتصالات البصرية خارج القمر. وهي تشتمل على جهاز إرسال واستقبال ليزر للطيران، وجهاز إرسال ليزر أرضي، وجهاز استقبال ليزر أرضي. تم دمج نظام DSOC ضمن مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا، والتي شرعت في مهمتها لدراسة الكويكب المعدني Psyche 16 في 13 أكتوبر، وقد حقق هذا الإنجاز الرائع خلال المرحلة الأولية من مهمته المكونة من جزأين.

إن النشر الناجح لتكنولوجيا الاتصالات البصرية يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار الكون. ومع تعزيز قدرات نقل البيانات، يمكن للبعثات الفضائية المستقبلية نقل كميات هائلة من المعلومات، مما يتيح اكتشافات رائدة وتعزيز سعي البشرية المستمر لاستكشاف المجهول.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي الاتصالات الضوئية؟

الاتصالات البصرية، والمعروفة أيضًا باسم اتصالات الليزر، هي تقنية تستخدم أشعة الليزر لنقل البيانات بدلاً من موجات الراديو التقليدية. باستخدام ضوء الليزر، توفر الاتصالات الضوئية معدلات نقل بيانات أعلى وقدرة أكبر مقارنة بأنظمة الراديو التقليدية.

كيف تفيد الاتصالات البصرية البعثات الفضائية؟

تعمل تكنولوجيا الاتصالات البصرية على تحسين قدرات نقل البيانات بشكل كبير في البعثات الفضائية. فهو يسمح باتصالات بمعدل بيانات أعلى، مما يتيح نقل المعلومات العلمية والصور عالية الوضوح وحتى بث الفيديو من الأجرام السماوية البعيدة. يعد هذا التقدم أمرًا بالغ الأهمية لمساعي استكشاف الفضاء المستقبلية، مثل إرسال البشر إلى المريخ.

ما هي أهمية تجربة DSOC التابعة لناسا؟

تعد تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC) التابعة لناسا إنجازًا رائدًا في مجال الاتصالات الفضائية. إنه أول عرض للاتصالات البصرية خارج القمر، حيث يعرض إمكانات تكنولوجيا الليزر لنقل البيانات عبر مسافات شاسعة. يفتح نجاح تجربة DSOC إمكانيات جديدة لتعزيز قدرات نقل البيانات والاتصالات في البعثات الفضائية المستقبلية.