الأرض تتلقى رسالة رائدة في الفضاء السحيق عبر الاتصال بالليزر

اتصلت الأرض بالفضاء السحيق في إنجاز رائد للاتصالات الفضائية. نجحت مركبة الفضاء Psyche التابعة لوكالة ناسا، والمجهزة بنظام اتصال بصري تجريبي، في نقل رسالة إلى الأرض من مسافة 10 ملايين ميل تقريبًا، أي ما يقرب من 40 ضعف المسافة بين الأرض والقمر. يمثل هذا الإنجاز الهام أبعد عرض على الإطلاق للاتصالات البصرية.

الهدف الرئيسي من تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC) التابعة لناسا هو تزويد البعثات الفضائية المستقبلية بالقدرة على نقل البيانات بمعدلات أعلى بكثير. وباستخدام أشعة الليزر القريبة من الأشعة تحت الحمراء، يهدف DSOC إلى تحقيق معدلات نقل بيانات أكبر بـ 10 إلى 100 مرة من أنظمة الترددات الراديوية الحديثة المستخدمة في المركبات الفضائية. يسمح استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة بموجات أكثر إحكاما، مما يمكّن المحطات الأرضية من استقبال حجم أكبر من البيانات.

تضمن الاختبار الناجح مرصدًا يصدر شعاع ليزر إلى السماء، والذي استقبلته المركبة الفضائية Psyche كمرجع للإشارة. ثم قامت المركبة الفضائية بتوجيه الليزر الخاص بها إلى الأرض. تم فك تشفير الإشارة، المكونة من جسيمات ضوئية تسمى الفوتونات، بواسطة مرصد استقبال في مقاطعة سان دييغو. على الرغم من أن فوتونات الأشعة تحت الحمراء القريبة استغرقت حوالي 50 ثانية للانتقال من Psyche إلى الأرض أثناء الاختبار، فمن المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي 20 دقيقة عند أبعد مسافة لها.

يفتح هذا الاختراق في مجال الاتصالات بالليزر إمكانيات جديدة للبعثات الفضائية المستقبلية. يمكن أن يمكّن المركبة الفضائية من نقل صور عالية الجودة وربما حتى بث الفيديو في الوقت الفعلي من الفضاء السحيق. وتشمل رؤية ناسا استخدام الاتصالات البصرية لتزويد رواد الفضاء على المريخ بالقدرة على التواصل عبر الفيديو. يمهد نجاح DSOC الطريق لمستقبل أكثر ثراءً بالبيانات في استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الهدف الرئيسي لتجربة DSOC التابعة لناسا؟

ج: الهدف الرئيسي هو تزويد بعثات ناسا المستقبلية بالأدوات اللازمة لنقل البيانات بمعدلات أعلى بكثير.

س: كيف يسهل ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة معدلات نقل البيانات الأعلى؟

ج: يتيح ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة تجميع البيانات في موجات أكثر إحكامًا، مما يتيح للمحطات الأرضية استقبال المزيد من البيانات.

س: ما هي أهمية الاختبار الأخير؟

ج: كان الاختبار الأخير بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها عرض الاتصالات البصرية خارج القمر.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا المتقدمة؟

ج: يمكن أن يسمح هذا الاختراق بنقل صور عالية الجودة وحتى مقاطع فيديو في الوقت الفعلي من الفضاء السحيق.