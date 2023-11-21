اختراق جديد في الاتصالات الفضائية: إرسال الليزر من المركبة الفضائية Psyche

في إنجاز رائد، أنجزت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) مؤخراً شيئاً لم تفعله من قبل في مجال الاتصالات الفضائية. لقد نجحوا في إرسال ليزر من المركبة الفضائية Psyche، التي تقع على بعد حوالي 10 ملايين ميل من الأرض، إلى جنوب كاليفورنيا. يمثل هذا الحدث التاريخي خطوة مهمة نحو تطوير استكشاف الفضاء، لا سيما فيما يتعلق بالبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ.

كان مشروع الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC) التابع لناسا مسؤولاً عن إرسال ليزر الأشعة تحت الحمراء المشفر ببيانات الاختبار عبر مسافة هائلة في 50 ثانية فقط. انبعث الليزر من المركبة الفضائية غير المأهولة Psyche، التي انطلقت في أكتوبر وهي في طريقها حاليًا لاستكشاف مذنب مملوء بالمعادن في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. تم استقبال الليزر بواسطة تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، مما يجعله أبعد عرض للاتصالات البصرية على الإطلاق.

وأكدت مديرة العروض التكنولوجية في وكالة ناسا، ترودي كورتيس، على أهمية هذا الإنجاز في تمهيد الطريق لاستكشاف الفضاء السحيق. ومن خلال تحقيق هذا "الضوء الأول"، يتقدم العلماء والمهندسون نحو تطوير اتصالات ذات معدل بيانات أعلى يمكنها نقل المعلومات العلمية، والصور عالية الوضوح، وبث الفيديو. تعتبر هذه التطورات حيوية حيث تضع ناسا نصب عينيها إرسال البشر إلى المريخ، والذي يعتبر القفزة الكبرى التالية للبشرية.

في حين أن شعاع الليزر قطع مسافة لا تصدق، فمن المهم أن نلاحظ أن هذا لم يكن اتصالا خارج كوكب الأرض. وعلى الرغم من خيالات الخيال العلمي، لم يكن هناك أي اتصال بالحياة الفضائية خلال هذا الحدث التاريخي.

أسئلة وأجوبة:

س: إلى أي مدى سافر شعاع الليزر التابع لناسا؟

ج: تم نقل شعاع الليزر من المركبة الفضائية Psyche، الواقعة على بعد 10 ملايين ميل من الأرض، إلى جنوب كاليفورنيا.

س: ما هو الغرض من مشروع الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق (DSOC)؟

ج: يهدف مشروع DSOC إلى تطوير اتصالات بصرية عالية السرعة لاستكشاف الفضاء، مما يتيح نقل كميات كبيرة من البيانات بين الأرض والمركبات الفضائية.

س: ما أهمية هذا الإنجاز؟

ج: يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الاتصالات الفضائية، والتي ستكون حاسمة بالنسبة للبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ وغيرها من مساعي استكشاف الفضاء السحيق.