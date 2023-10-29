تشير دراسة جديدة إلى أن كوكب الزهرة القديم كان من الممكن أن يدعم الحياة الميكروبية

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Astronomy أن كوكب الزهرة، الذي يشار إليه غالبًا بالكوكب الشقيق للأرض، ربما يكون قد شهد نشاطًا تكتونيًا منذ مليارات السنين. ويشير البحث إلى أن كوكب الزهرة القديم كان من الممكن أن يكون موطنًا محتملاً للحياة الميكروبية بسبب هذه الأنشطة التكتونية. وركزت الدراسة على تكتونية الصفائح، وهي نظرية علمية تشرح كيفية تقسيم الغلاف الخارجي للأرض إلى أقسام كبيرة تسمى الصفائح التكتونية. وتؤدي هذه العملية إلى ظهور المحيطات والقارات والجبال، التي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الحياة على كوكبنا.

وتشير النتائج إلى أن كوكب الزهرة والأرض ربما كانا أكثر تشابها مما كان يعتقد سابقا، حيث كان كلا الكوكبين يعملان بطريقة تكتونية مماثلة. صرح ماثيو ويلر، المؤلف الرئيسي للدراسة من معهد القمر والكواكب في هيوستن، "من المحتمل جدًا أن يكون لدينا كوكبان في نفس الوقت في نفس النظام الشمسي يعملان في نظام الصفائح التكتونية - نفس النمط التكتوني الذي سمح للحياة التي نراها على الأرض اليوم."

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن تكتونية الصفائح على كوكب الزهرة توقفت على الأرجح بعد أن فقد الكوكب الماء وأصبح غلافه الجوي ساخنًا وسميكًا للغاية. من الممكن أن تكون هذه العملية قد استنفدت المكونات الضرورية اللازمة للحركات التكتونية. يشترك كوكب الزهرة والأرض في أوجه التشابه في الحجم والكتلة والكثافة والحجم، لكن يظل كوكب الزهرة هو الأقل فهمًا بين الكواكب الأرضية.

وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى استكشاف الآليات التي أدت إلى تكوين الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، والذي يتكون في الغالب من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. تشير النماذج الحاسوبية التي تقارن الغلاف الجوي الحالي لكوكب الزهرة مع الصفائح التكتونية المبكرة إلى أن هذه الحركات التكتونية المبكرة فقط هي التي يمكنها تفسير تكوين الغلاف الجوي الحالي والضغط السطحي على كوكب الزهرة.

يتوقع الباحثون أن كوكب الزهرة ربما انتقل من الحركة التكتونية المحدودة إلى نموذج غطاءه الراكد الحالي. في هذا النموذج، يحتوي سطح الكوكب على لوحة واحدة ذات حركة قليلة لإطلاق الغازات في الغلاف الجوي. ويشير ألكسندر إيفانز، المؤلف المشارك للدراسة من جامعة براون، إلى أن الكواكب قد تنتقل داخل وخارج حالات تكتونية مختلفة، مما يؤدي إلى تقلبات محتملة في قابلية السكن.

ومن المتوقع أن توفر المزيد من الاستكشافات لكوكب الزهرة، مثل مهمة DAVINCI القادمة من قبل وكالة ناسا، مزيدًا من الأفكار حول تاريخ الكوكب وتؤكد نتائج الدراسة. ويهدف الباحثون أيضًا إلى الكشف عن كيفية فقدان كوكب الزهرة لصفائحه التكتونية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الصفائح التكتونية؟

ج: تكتونية الصفائح هي نظرية علمية تصف كيفية تقسيم القشرة الخارجية للأرض إلى قطع كبيرة تسمى الصفائح التكتونية، والتي تطفو على وشاح الكوكب. تؤدي هذه الصفائح إلى ظهور سمات الأرض المختلفة مثل المحيطات والقارات والجبال.

س: هل كان من الممكن أن يكون كوكب الزهرة قد دعم الحياة الميكروبية في الماضي؟

ج: تشير الدراسة الحديثة إلى أن كوكب الزهرة القديم ربما كان قادرًا على دعم الحياة الميكروبية منذ مليارات السنين، وذلك بفضل الأنشطة التكتونية. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون الصفائح التكتونية قد توقفت على كوكب الزهرة بعد أن فقد الماء وأصبح غلافه الجوي ساخنًا وسميكًا للغاية.

س: كيف يقارن كوكب الزهرة بالأرض؟

ج: يتشابه كوكب الزهرة والأرض في الحجم والكتلة والكثافة والحجم. ومع ذلك، يظل كوكب الزهرة هو الأقل فهمًا بين الكواكب الأرضية.

س: كيف يمكن أن تؤثر النتائج على فهمنا للكواكب الصالحة للحياة؟

ج: تشير الدراسة إلى أن الكواكب قد تنتقل من وإلى حالات تكتونية مختلفة، مما قد يؤثر على قابليتها للسكن. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى النظر في التقلبات في قابلية السكن بدلاً من افتراض أن الكواكب صالحة للحياة بشكل مستمر.

س: ما هي مهمة دافينشي القادمة لناسا؟

ج: تهدف مهمة دافينشي (التحقيق في الغلاف الجوي العميق للزهرة للغازات النبيلة والكيمياء والتصوير) التابعة لوكالة ناسا إلى استكشاف كوكب الزهرة وتقديم نظرة ثاقبة لغلافه الجوي وتاريخه الجيولوجي.