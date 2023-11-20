تجربة جديدة للاتصالات بالليزر تبهر في الفضاء السحيق

سلطت تجربة رائدة الضوء على إمكانية إيجاد طريقة ثورية لاتصالات المركبات الفضائية. نجح مشروع الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC)، الذي انطلق على متن المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا، في نقل رسالة ليزر من مسافة أكبر حتى من المسافة بين الأرض والقمر. يعد هذا الإنجاز التاريخي بتغيير الطريقة التي تتواصل بها المركبات الفضائية خارج كوكبنا.

أرسلت DSOC ليزرًا مشفرًا ببيانات اختبار باستخدام أطوال موجية قريبة من الأشعة تحت الحمراء من مسافة مذهلة تبلغ 16 مليون كيلومتر (10 ملايين ميل). ولإتمام هذا العمل الاستثنائي، تم توجيه إشارة الليزر نحو تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في كاليفورنيا. أظهر هذا العرض التكنولوجي الرائد الاستخدام الأبعد للاتصالات البصرية على الإطلاق.

لقد تم استخدام الاتصالات البصرية سابقًا من مدار الأرض، ولكن لم يتم استخدام هذه المسافات الهائلة أبدًا. على عكس موجات الراديو التقليدية، تحتوي أشعة الليزر على موجات متراصة بإحكام يمكنها نقل المزيد من البيانات بشكل ملحوظ. ومن خلال الاستفادة من تذبذبات موجات الضوء، يمكن للاتصالات الضوئية تشفير كمية هائلة من المعلومات. تنتقل هذه الموجات الضوئية في نفس الاتجاه وبنفس الطول الموجي، مما يجعل الاتصال بالليزر مثاليًا لإرسال كميات هائلة من البيانات بسرعات غير مسبوقة.

يحمل النشر الناجح للاتصالات البصرية إمكانات هائلة للمهام الفضائية المستقبلية. ومن خلال نقل المزيد من البيانات بشكل فعال، يمكن للمركبات الفضائية أن تحمل أدوات علمية عالية الدقة وتحقيق اتصالات أسرع، مما يفتح إمكانيات البث المباشر للفيديو من الأجرام السماوية البعيدة. ولا شك أن هذا التقدم سيحدث ثورة في الطريقة التي يقوم بها العلماء والباحثون بمهام الفضاء ويمهد الطريق لاستكشاف الإنسان للفضاء السحيق.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه هذه التكنولوجيا الناشئة. ومع زيادة المسافة، تصبح الدقة المطلوبة للحفاظ على شعاع الليزر أكثر تطلبًا. بالإضافة إلى ذلك، كلما انتقلت الإشارة الضوئية أبعد، أصبحت أضعف، مما يؤدي إلى فترات تأخير محتملة في الاتصال. على سبيل المثال، استغرق اختبار الليزر الأخير حوالي 50 ثانية حتى تنتقل الفوتونات من سايكي إلى الأرض. ومع ابتعاد Psyche عن كوكبنا، من المتوقع أن يزيد وقت رحلة الذهاب والإياب للفوتونات إلى حوالي 20 دقيقة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كانت النتائج الأولية لتجربة DSOC واعدة للغاية. يضمن التعاون بين فرق العمليات في DSOC وPsyche التكامل السلس بين الأصول الأرضية وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالطيران. وبينما لا يزال هناك المزيد من العمل في المستقبل، فإن هذا الإنجاز المهم يوضح التبادل الناجح لـ "أجزاء من الضوء" من وإلى الفضاء السحيق. يفتح هذا الإنجاز الرائع آفاقًا جديدة في استكشاف الفضاء، ويشكل مستقبل الاتصالات بين الكواكب.

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الأسئلة المتكررة

1. ما هو الاتصال البصري؟

الاتصال البصري هو وسيلة لنقل البيانات باستخدام حزم الموجات الضوئية. وهو يختلف عن الاتصالات التقليدية بموجات الراديو من خلال تعبئة كميات هائلة من البيانات في موجات ضوئية معبأة بإحكام، مما يسمح بنقل أسرع وأكثر كفاءة.

2. كيف يعمل الاتصال بالليزر؟

يتضمن الاتصال بالليزر تشفير البيانات في إشارات ليزر وتوجيه هذه الإشارات نحو جهاز الاستقبال باستخدام أشعة ليزر مركزة بإحكام. ثم يقوم جهاز الاستقبال بفك تشفير المعلومات المشفرة، مما يتيح نقل البيانات عبر مسافات شاسعة في الفضاء.

3. ما هي مزايا الاتصال بالليزر؟

يوفر الاتصال بالليزر مزايا كبيرة مقارنة باتصالات الموجات الراديوية التقليدية. فهو يسمح بنقل كميات أكبر بكثير من البيانات بسرعات أكبر، مما يتيح استخدام الصور عالية الدقة وتدفق الفيديو وأدوات علمية أكثر تقدمًا في المهام الفضائية المستقبلية.

4. ما هي تحديات الاتصال البصري في الفضاء السحيق؟

تواجه الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق تحديات مثل الحفاظ على محاذاة دقيقة لشعاع الليزر عبر مسافات شاسعة والتعامل مع تدهور الإشارة. مع زيادة المسافة بين المرسل والمستقبل، يصبح الحفاظ على اتصال قوي وموثوق أكثر صعوبة.

5. كيف يؤثر الاتصال البصري على استكشاف الفضاء في المستقبل؟

يتمتع الاتصال البصري بالقدرة على إحداث ثورة في استكشاف الفضاء من خلال تمكين نقل أسرع للبيانات، مما يسمح بإجراء تجارب علمية أكثر تقدمًا وتوفير قدرات اتصال أفضل للبعثات البشرية المستقبلية إلى وجهات الفضاء السحيق مثل المريخ.