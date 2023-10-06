حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

اكتشاف جديد يتحدى فهم النجوم النابضة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 6، 2023
اكتشاف جديد يتحدى فهم النجوم النابضة

دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Astronomy تركت العلماء في حيرة من أمرهم. لاحظ الباحثون أن نجمًا ميتًا يُعرف باسم نجم فيلا النابض يصدر انفجارًا من الطاقة قويًا جدًا لدرجة أنهم غير قادرين على تفسيره. يتحدى هذا الاكتشاف غير المتوقع المعرفة الحالية بالنجوم النابضة ويتطلب إعادة التفكير في كيفية عمل هذه المسرعات الطبيعية.

النجم النابض هو نوع من النجوم النيوترونية يتكون من بقايا نجم ميت انفجر إلى مستعر أعظم. على الرغم من أن عرضها يبلغ 12 ميلًا فقط، إلا أن النجوم النابضة يمكنها الدوران بمعدلات لا تصدق وتصدر حزمًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي المرئي على الأرض. من المعروف أن نجم فيلا النابض، على وجه الخصوص، يصدر أشعة غاما عالية الطاقة.

في هذه الدراسة الجديدة، لوحظ أن نجم فيلا النابض يشع بقوة هائلة تبلغ 20 تريليون إلكترون فولت، وهي أعلى طاقة تم اكتشافها على الإطلاق من نجم نابض. وهذا أعلى بكثير من الطاقة النموذجية المنبعثة من النجوم النابضة، والتي تقل عن 10 مليار إلكترون فولت. النجم النابض الآخر الوحيد المعروف أنه اقترب من مستوى طاقة فيلا هو نجم السرطان النابض، الذي يقع على بعد أكثر من 6,000 سنة ضوئية من الأرض.

يكافح العلماء لفهم كيف أنتج نجم فيلا النابض مثل هذا الانبعاث عالي الطاقة. إنه يتحدى النظرية التقليدية القائلة بأن الإشعاع الصادر عن النجم النابض يتم إنشاؤه بواسطة إلكترونات سريعة في غلافه المغناطيسي. ويقترح الباحثون أن جزيئات فيلا يتم دفعها خارج الغشاء المغناطيسي أو وجود مجالات مغناطيسية مماثلة خارج مناطق التسارع النموذجية.

لا يلقي هذا الاكتشاف الضوء على سلوك النجوم النابضة فحسب، بل له أيضًا آثار على فهم ما يحدث للنجم بعد موته. يمكن أن تساعد النتائج في تعميق فهمنا للأجسام الممغنطة الأخرى، مثل الغلاف المغناطيسي للثقب الأسود.

ومن المقرر إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان فيلا قادرًا على إنتاج انبعاثات طاقة أعلى والبحث عن أشعة جاما مماثلة حول النجوم النابضة الأخرى في المجرة.

مصادر:
- ناسا
– موقع الفضاء.كوم

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

اكتشف علماء الفلك لغز محاذاة المستعرات مع المجرة النفاثة في M87

أكتوبر 8، 2023 روبرت أندرو
علوم

أهمية الكيمياء الحيوية والكيمياء العضوية في فهم الحياة

أكتوبر 8، 2023 مامفو بريشيا
علوم

يدرس علماء الفلك نظام TRAPPIST-1 b لفهم عمليات رصد الكواكب الخارجية

أكتوبر 8، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

اكتشف علماء الفلك لغز محاذاة المستعرات مع المجرة النفاثة في M87

أكتوبر 8، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

أهمية الكيمياء الحيوية والكيمياء العضوية في فهم الحياة

أكتوبر 8، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

يدرس علماء الفلك نظام TRAPPIST-1 b لفهم عمليات رصد الكواكب الخارجية

أكتوبر 8، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

تستعد بعثة Psyche التابعة لناسا لدراسة الكويكب الغني بالمعادن

أكتوبر 8، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات