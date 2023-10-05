ضرب الأرض بانفجار غير مفسر من نجم ميت، أثار فضول العلماء

لاحظ العلماء انفجارًا لأشعة جاما صادرًا من نجم ميت، يُعرف باسم النجم النابض، وهو نشيط جدًا لدرجة أنه لا يمكن تفسيره. يعد الانفجار هو الأعلى طاقة من نوعها على الإطلاق، ويعادل حوالي عشرة تريليونات ضعف طاقة الضوء المرئي أو 20 تيرا إلكترون فولت. ويقول الباحثون الذين يقفون وراء هذا الاختراق إن هذا الاكتشاف يدعو إلى إعادة التفكير في كيفية عمل هذه المسرعات الطبيعية والنجوم النابضة.

تتشكل النجوم النابضة عندما ينفجر نجم في مستعر أعظم ويترك وراءه نجمًا صغيرًا ميتًا. هذه النجوم الميتة، والتي تسمى أيضًا النجوم النيوترونية، كثيفة بشكل لا يصدق وتتكون بالكامل تقريبًا من النيوترونات. إنها تدور بسرعة كبيرة ولها مجال مغناطيسي قوي. أثناء دورانها، تبعث النجوم النابضة حزمًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي، تشبه المنارة الكونية.

يُعتقد أن الإشعاع الصادر عن النجوم النابضة هو نتيجة للإلكترونات السريعة التي يتم إنتاجها وينبعثها من الغلاف المغناطيسي للنجم النابض، والذي يتكون من البلازما والمجالات الكهرومغناطيسية التي تحيط بالنجم. كان العلماء يدرسون الإشعاع الصادر عن النجوم النابضة لفهم تكوينها بشكل أفضل.

في هذه الحالة، اكتشف الباحثون انفجارًا إشعاعيًا من نجم فيلا النابض بمكونات طاقة أعلى مما تم رصده سابقًا. وصل الإشعاع إلى 20 تيرا إلكترون فولت، وهو ما يزيد بحوالي 200 مرة عن أي إشعاع تم اكتشافه سابقًا من هذا الجسم. وهذا يتحدى المعرفة الحالية بالنجوم النابضة ويتطلب إعادة التفكير في كيفية عمل هذه المسرعات الطبيعية.

ويأمل العلماء أنه من خلال دراسة انفجارات الطاقة الأكثر قوة من النجوم النابضة، سيتمكنون من الحصول على فهم أفضل لهذه الأجرام السماوية الرائعة. إن اكتشاف هذا الانفجار غير المفسر من نجم ميت يفتح آفاقًا جديدة للبحث وقد يوفر رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء انبعاثات الطاقة الشديدة من النجوم النابضة.

مصادر:

– "اكتشاف مكون إشعاعي من نجم فيلا النابض يصل إلى 20 تيرا إلكترون فولت"، علم الفلك الطبيعي