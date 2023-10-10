تُظهر حلقات الأشجار دليلاً على حدوث عاصفة شمسية شديدة يمكن أن تدمر الحضارة اليوم

اكتشف العلماء أدلة على حدوث عاصفة شمسية شديدة حدثت قبل حوالي 14,300 عام، وذلك وفقًا لتحليل حلقات الأشجار القديمة الموجودة في جبال الألب الفرنسية. ويشير الارتفاع الكبير في مستويات الكربون المشع الموجودة في حلقات الأشجار إلى أن هذه كانت أكبر عاصفة شمسية سجلها العلماء على الإطلاق.

وإذا حدث حدث مماثل اليوم، فقد تكون له عواقب كارثية على الحضارة الإنسانية. ومن الممكن أن تنقطع شبكة الكهرباء عن العمل لعدة أشهر، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وشل بنيتنا التحتية. يمكن أن تتضرر أنظمة الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية، بشكل دائم، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام. وسيواجه رواد الفضاء أيضًا مخاطر إشعاعية شديدة.

ويعد هذا الاكتشاف بمثابة تحذير للمستقبل، حيث يسلط الضوء على التأثير المحتمل للعواصف الشمسية الشديدة على الأرض. ولحماية أنفسنا من أحداث مماثلة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية وسبب حدوثها. وحدد العلماء بالفعل تسع عواصف شمسية شديدة، بما في ذلك تلك التي حدثت في عامي 993 م و774 م. ومع ذلك، كانت قوة العاصفة المكتشفة حديثًا ضعف قوة تلك العاصفة.

تمثل دراسة هذه العواصف الشمسية تحديًا كبيرًا، حيث لا يمكن فهمها إلا بشكل غير مباشر. أصبحت القياسات الآلية المباشرة للنشاط الشمسي ممكنة فقط منذ القرن السابع عشر. توفر قياسات الكربون المشع التي تم الحصول عليها من حلقات الأشجار وقلب الجليد القطبي أفضل الأفكار حول سلوك الشمس في الماضي البعيد.

العاصفة الشمسية الأكثر شهرة التي لاحظها العلماء هي حدث كارينغتون في عام 1859. ومع ذلك، فإن العاصفة المكتشفة حديثًا وأحداث مياكي الأخرى كانت أقوى بكثير. تم التعرف على أحداث مياكي من خلال تحليل الأشجار القديمة المتحجرة ودراسة الكربون المشع الموجود فيها.

يؤكد هذا البحث على الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات لحماية بنيتنا التحتية والتكنولوجيا من الآثار المدمرة للعواصف الشمسية الشديدة. ومن خلال فهم سلوك الشمس وإمكاناتها في مواجهة هذه الأحداث، يمكننا اتخاذ خطوات للتخفيف من المخاطر التي تشكلها على أسلوب حياتنا الحديث.

مصادر:

- "يوفر ارتفاع الكربون المشع عند 14,300 سعرة حرارية في السنة في الأشجار الأحفورية وظيفة الاستجابة النبضية لدورة الكربون العالمية خلال العصر الجليدي المتأخر" - المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية