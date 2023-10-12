حلقات الأشجار القديمة تكشف عن عاصفة شمسية مدمرة يمكن أن تؤثر على الحضارة اليوم

قدمت حلقات الأشجار الموجودة في جبال الألب الفرنسية دليلا على وجود عاصفة شمسية شديدة يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على الحضارة الإنسانية إذا حدثت اليوم. اكتشف العلماء ارتفاعًا كبيرًا في مستويات الكربون المشع في حلقات الأشجار، يعود تاريخه إلى 14,300 عام، مما يشير إلى حدوث عاصفة شمسية ضخمة - وهي الأكبر التي تم تسجيلها على الإطلاق.

إن التأثير المحتمل لحدث مماثل اليوم مثير للقلق. يمكن لمثل هذه العاصفة الشمسية أن تعطل شبكة الكهرباء لعدة أشهر وتتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية للاتصالات لدينا. وفي دراسة أجراها باحثون في جامعة ليدز، فإن الطبيعة المتطرفة لهذا الحدث القديم بمثابة تحذير للمستقبل. وأكد تيم هيتون، أستاذ الإحصاء التطبيقي، أن المحولات في شبكات الكهرباء لدينا يمكن أن تتضرر بشكل دائم، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأقمار الصناعية ذات الأهمية الحيوية للملاحة والاتصالات ستكون معرضة لخطر الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، وسيواجه رواد الفضاء مخاطر إشعاعية شديدة.

ولضمان حماية عالمنا من أحداث مماثلة، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث. على الرغم من أن العلماء قد حددوا تسع عواصف شمسية شديدة، تُعرف باسم أحداث مياياكي، خلال الـ 15,000 عام الماضية، إلا أن الأسباب والآليات الدقيقة وراء هذه الأحداث لا تزال غير واضحة. لا يمكن دراسة هذه الأحداث إلا بشكل غير مباشر، مما يجعل من الصعب التنبؤ بحدوثها أو فهم طبيعتها.

أصبحت القياسات الآلية المباشرة للنشاط الشمسي ممكنة فقط منذ القرن السابع عشر. إن استخدام قياسات الكربون المشع من حلقات الأشجار، جنبًا إلى جنب مع بيانات البريليوم من قلوب الجليد القطبية، يوفر أكثر الوسائل فعالية لفهم السلوك الشمسي عبر التاريخ. وفقًا لإدوارد بارد، أستاذ المناخ وتطور المحيطات في Collège de France وCEREGE، توفر هذه السجلات طويلة المدى رؤى قيمة حول سلوكيات الشمس الماضية.

ويقدر حجم العاصفة الشمسية المكتشفة حديثا، والمشابهة لأحداث مياكي، بضعف قوة تلك التي وقعت في عامي 993 و774 م. تم تحديد شدة هذه الأحداث من خلال تحليل الكربون المشع من حفريات الأشجار القديمة، مما يوفر لمحة عن الماضي.

نُشر هذا البحث في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية، وهو يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات لحماية حضارتنا من العواقب الكارثية المحتملة للعواصف الشمسية.

مصادر:

– المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية