تكشف دراسة حديثة أن الأرض تعرضت لعاصفة شمسية شديدة ذات يوم، مما ينبه العلماء إلى الدمار المحتمل اليوم

تشير دراسة حديثة أجراها العلماء إلى أن الأرض تعرضت ذات يوم لعاصفة شمسية شديدة من شأنها أن تكون لها آثار كارثية على الحضارة الإنسانية إذا حدثت في العصر الحديث. قدمت حلقات الأشجار القديمة الموجودة في جبال الألب الفرنسية دليلا على ارتفاع كبير في مستويات الكربون المشع منذ حوالي 14,300 عام، مما يشير إلى حدوث عاصفة شمسية ضخمة، وهي الأكبر التي اكتشفها العلماء على الإطلاق.

وإذا وقع حدث مماثل اليوم، فقد يكون تأثيره مدمرا. وقد تم التحذير من أن شبكة الكهرباء قد تنقطع عن العمل لعدة أشهر، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، قد تصبح الأقمار الصناعية ذات الأهمية الحيوية للملاحة والاتصالات غير قابلة للاستخدام، في حين سيواجه رواد الفضاء مخاطر إشعاعية خطيرة. ويؤكد الباحثون في الدراسة على ضرورة الاستعداد لمثل هذه العواصف الشمسية الشديدة.

لقد حدد العلماء بالفعل تسع عواصف شمسية شديدة، يشار إليها باسم أحداث مياياكي، والتي حدثت على مدى 15,000 عام الماضية. حدثت آخر الأحداث في عامي 993 م و774 م، في حين كانت قوة العاصفة القديمة المكتشفة حديثًا أقوى بمرتين. ومع ذلك، يظل فهم هذه الأحداث أمرًا صعبًا، حيث لا يمكن دراستها إلا بشكل غير مباشر.

ووفقا لإدوارد بارد، أستاذ المناخ وتطور المحيطات في كوليج دو فرانس وCEREGE، فإن دراسة النشاط الشمسي تعتمد في المقام الأول على القياسات غير المباشرة. ويشير إلى أنه على الرغم من توفر التسجيلات الآلية للنشاط الشمسي منذ القرن السابع عشر، إلا أنها توفر فهمًا غير كامل لسلوك الشمس. إن الجمع بين بيانات الكربون المشع من حلقات الأشجار وبيانات البريليوم من قلوب الجليد القطبي يوفر أفضل وسيلة لفهم أنماط الشمس طويلة المدى.

حدثت أكبر عاصفة شمسية تمت ملاحظتها ودراستها حتى الآن في عام 1859 وتُعرف باسم حدث كارينغتون. تسبب هذا الحدث في اضطرابات كبيرة، بما في ذلك تدمير آلات التلغراف والشفق القطبي الساطع بشكل استثنائي الذي دفع الطيور إلى التصرف كما لو كان الصباح. كان من الممكن أن تكون العاصفة القديمة المكتشفة حديثًا أقوى من حدث كارينجتون.

من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم حدوث العواصف الشمسية الشديدة وإمكانية التنبؤ بها بشكل أفضل. ويحث العلماء على مواصلة الجهود لحماية العالم من أحداث مماثلة في المستقبل.

مصادر:

- العنوان: ضربت الأرض عاصفة شمسية شديدة. أحدث المرصد الآن https://latestobservatory.com/earth-was-struck-by-an-extreme-solar-storm/

– الصورة: روديجر توماس عبر بيكساباي.