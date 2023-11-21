كسر الحواجز: الاتصالات بالليزر تُحدث ثورة في استكشاف الفضاء

لقد حدث للتو إنجاز رائد في مجال الاتصالات الفضائية. نجحت وكالة ناسا في نقل رسالة مشعة بالليزر من ما وراء القمر، مما فتح إمكانيات جديدة لاتصالات المركبات الفضائية. أظهر الاختبار، الذي أُجري على متن المركبة الفضائية Psyche في 14 نوفمبر، إنجازًا علميًا كبيرًا قد يحدث ثورة في الطريقة التي نستكشف بها الفضاء الخارجي.

يكمن جوهر هذا الإنجاز في أول عرض لوكالة ناسا للاتصالات البصرية خارج نظام الأرض والقمر، المعروف باسم DSOC (الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق). يستخدم DSOC جهاز إرسال واستقبال ليزر للطيران، وجهاز إرسال ليزر أرضي، وجهاز استقبال ليزر أرضي لتسهيل نقل البيانات. في هذا الاختبار الأخير، تم قفل جهاز الإرسال والاستقبال الليزري الخاص بـ Psyche على منارة ليزر للوصلة الصاعدة، مما يتيح توجيه ليزر الوصلة الهابطة إلى تلسكوب Hale في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في مقاطعة سان دييغو. ومن اللافت للنظر أن شعاع الليزر هذا سافر مسافة مثيرة للإعجاب تبلغ حوالي 10 ملايين ميل، متجاوزًا القمر بمعامل 40.

هذا الإنجاز الكبير لديه القدرة على إحداث ثورة في اتصالات استكشاف الفضاء. وبفضل تقنية الاتصالات الليزرية المتقدمة هذه، ستتمكن البعثات المستقبلية من نقل كميات كبيرة من المعلومات العلمية والصور عالية الوضوح وحتى بث الفيديو، مما يمهد الطريق للقفزة العملاقة التالية للبشرية: إرسال البشر إلى المريخ.

الاختبار الناجح هو مجرد بداية لسلسلة من المعالم في تطوير DSOC. تدرك ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في مقر ناسا، أهمية هذا الإنجاز وتسلط الضوء على المستقبل الواعد للاتصالات بالليزر. وعلى الرغم من استمرار التحديات، فإن القدرة على إرسال البيانات واستقبالها وفك تشفيرها عبر هذه المسافات الشاسعة تمثل خطوة محورية للأمام في مجال الاتصالات في الفضاء السحيق.

ويأتي هذا الإنجاز بمثابة تغيير في قواعد اللعبة لاستكشاف الفضاء. من خلال دفع حدود الاتصالات بالليزر وتحقيق مسافات غير مسبوقة، تفتح وكالة ناسا حدودًا جديدة في فهمنا للكون. ومع المزيد من التقدم والتحسينات في تكنولوجيا الاتصالات البصرية، يمكننا أن نتوقع حقبة مثيرة من الاتصالات والاستكشاف بين الكواكب.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو DSOC؟

ج: DSOC هو اختصار لـ Deep Space Optical Communications، وهو نظام طورته وكالة ناسا لنقل البيانات باستخدام تكنولوجيا الليزر خارج نظام الأرض والقمر.

س: ما أهمية هذا الإنجاز؟

ج: يمثل هذا الإنجاز إنجازًا علميًا كبيرًا في مجال الاتصالات الفضائية، مما يتيح نقل البيانات عبر مسافات غير مسبوقة ويحتمل أن يحدث ثورة في البعثات الفضائية المستقبلية.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لتكنولوجيا الاتصالات بالليزر؟

ج: تفتح تكنولوجيا الاتصالات بالليزر إمكانية نقل المعلومات العلمية والصور عالية الوضوح وبث الفيديو، مما يمكن أن يعزز بشكل كبير فهمنا للكون ويدعم استكشاف الإنسان للمريخ في المستقبل.